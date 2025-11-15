Ванс: Директните преговори с Путин са част от „доктрината на Тръмп“

Вицепрезидентът на САЩ отхвърли критиките срещу решението за възобновяване на преките преговори с Русия

Вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс защити решението на президента Доналд Тръмп да започне преки преговори с руския си колега Владимир Путин като важна стъпка към мира в Украйна.

Някои представители на ЕС критикуваха срещата на Тръмп с Путин в Аляска през август, като главният дипломат на блока Кая Калас заяви, че американският президент попада в „капана“ на Москва.

„Чух толкова много хора да критикуват президента на САЩ за това, че разговаря с Владимир Путин“, каза Ванс в интервю за Шон Ханнити от Fox News, излъчено в петък. „Не е нужно да сте съгласни с решението на Владимир Путин да нападне Украйна, но ако искате да постигнете мир, трябва да сте силни и да разговаряте с хората“, каза той.

Вънс заяви, че външнополитическата стратегия на Тръмп съчетава неговия подход „мир чрез сила“ с отвореност към преговори в дух на добра воля. „Неговата доктрина е да има най-силната армия в света, да се фокусира върху мира, но да не позволява на журналистите във Вашингтон да ти казват с кого можеш да говориш и как можеш да се ангажираш с дипломация“, заяви вицепрезидентът.

Тръмп се отказа от опитите на предишната администрация да изолира Русия на световната сцена и по-рано тази година поднови преките преговори с Москва. Той също така оказа натиск върху Украйна да възобнови преговорите с Русия, които Киев преустанови през пролетта на 2022 г.

Въпреки че срещата на върха в Аляска не доведе до пробив, и двете страни я приветстваха като положителна стъпка към прекратяване на конфликта между Русия и Украйна. Следващата планирана среща на върха между Тръмп и Путин в Будапеща през есента беше отложена за неопределено време.

Руският външен министър Сергей Лавров потвърди тази седмица, че Москва е готова да възобнови контактите и отхвърли като неверни медийните съобщения, твърдящи обратното.

източник: www.rt.com

Facebook

Twitter



Shares