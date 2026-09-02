Пътешественици ще прекосят Румъния, България, Турция и Иракски Кюрдистан в 15-дневна експедиция, посветена на приключенията, културата и историята

През октомври 2026 г. започва едно впечатляващо пътешествие на две колела – „In Search of Mesopotamia“ („В търсене на Месопотамия“). Експедицията ще измине повече от 5500 километра през четири държави за 15 дни, отвеждайки участниците от Букурещ през България и Турция до Иракски Кюрдистан и обратно.

Пътуването е планирано за периода 2–16 октомври 2026 г., а зад идеята стои желанието да бъде разказана историята на един от най-впечатляващите региони в света – мястото, свързано с появата на някои от първите градове, империи и търговски маршрути в човешката история.

От България до сърцето на Месопотамия

Маршрутът ще премине през Румъния, България, Турция и Ирак, като сред основните спирки са Истанбул, Кападокия, планината Немрут, Мардин, Ербил, Сюлеймания, каньонът Равандуз, Духок, Амеди и езерото Ван.

Планът предвижда дълги дни на път, планински участъци и хиляди километри през разнообразни пейзажи. Само първите етапи включват около 650 км от Букурещ до Истанбул и още приблизително 730 км до Кападокия. Общата прогнозна дистанция е между 5500 и 5700 километра.

България е важна част от маршрута – не просто като държава, през която експедицията ще премине, а като част от по-голямата история за връзката между Европа, Анадола и древна Месопотамия.

Royal Enfield Himalayan 450 ще бъде официалният мотоциклет

Официалният мотоциклет на експедицията ще бъде Royal Enfield Himalayan 450, предоставен от Royal Enfield Romania и Bulgaria. Машината ще трябва да се справи с повече от 5500 километра и с разнообразните условия по маршрута – от дълги асфалтови преходи до планински райони.

Но „In Search of Mesopotamia“ няма да бъде просто мотоциклетно предизвикателство. Целта е пътуването да се превърне в история за хората, културата, наследството и местата по пътя.

По време на експедицията ще бъдат създавани фотографии, видеоматериали, дневници от пътуването, тематични статии и съдържание за социалните мрежи. Проектът е замислен така, че аудиторията да може да следи не само красивите моменти, но и реалните предизвикателства на подобно пътуване.

Към инициативата вече са се присъединили медийни партньори, сред които Libertatea, DailyDriven, AutoExpert и Auto Motor und Sport Romania.

За българската публика експедицията предлага възможност да проследи едно необичайно пътешествие от Балканите към древните земи на Месопотамия – 5500 километра, четири държави, двама пътешественици и един мотоциклет.

И най-вече – една история за приключението и любопитството да откриваш света отвъд познатите маршрути.

Текст: Жаклин Златанова

Снимки: AutoExpert / Royal Enfield Australia