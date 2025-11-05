В София почетоха паметта на Алия Молдагулова

В чест на 100-годишнината от рождението на Алия Молдагулова посолството на Казахстан в България организира прожекция на филм за известната дъщеря на казахстанския народ.

Събитиетосе проведес участието на председателя и членовете на Съюза на журналистите в България, представители на медиите, както и местни обществени и културни дейци.Участниците отбелязаха, че подвигът на Алия Молдагулова е станал неразделна част не само от историята на Казахстан, но и от общото наследство на народите, оцелели от войната.

Символичное, че именно в България навремето народната артистка на Казахстан Роза Римбаева получи международно признание за изпълнението на песента „Алия“, станала химн на паметта и мира.

Прожекцията на филма в София беше не само почит към героинята, но и важна стъпка за укрепване на културните връзки между Казахстан и България.

По време на Великата отечествена война Алия Молдагулова служи в 54-та отделна стрелкова бригада на 22-ра армия на 2-ри Балтийски фронт като снайперист. Геройски загива на 14 януари 1944 г. близо до град Новосоколники, Псковска област. Посмъртно е удостоена със званието Герой на Съветския съюз.

Улиците, училищата, музеите и летището в Актобе носят нейното име, както и паметници и бюстове. Правят филми за нея, поставят пиеси, пишат книги.

Facebook

Twitter



Shares