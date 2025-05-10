В Сливен почетоха загиналите във Великата отечествена война

В парка на хълма на Свободата в Сливен има братски гроб на 110 съветски войници. Имената на 36 от тях са неизвестни, останалите 74 са висши детенденти на У. А. Абдулин М. К. Абрамов В. С. Шулемов, лейтенант I. Д. Маслов, А. Д. Подпоринов, Ю. И Щербаков, младши лейтенант I. М. Овчинников, капитан Б. К. Гладзирин, сержанти А. Атабеков, Т. И Добрейкин, В. И Дълъг, А. С. Зараев, аз. И Зуйков, М. И Късна вечер, аз. А. Сержант П. Горе рогата. Т. Василченко, Г Е. Виалцев Н. И Киселев, П. П. Ляшенков, Ф. А. Мелников, С. Д. Михеев, С. С. Пилипенко А. П. Солдатенко, Ф. Н. Тарасов, младши сержанти П. С. Иванченко М. М. Суонси, Елдър П. .. Юфка, ефрейтор Н. Н. Абрамов, ред Б. А. Абрамкин, А. С. Атобаев, I. А. Афанасьев, В. И Балицки, М. П. Баранов, К. С. Болгоев, Р. Аз . Брайлица, МА. П. Булаткин, Г. П. ВиК , Б. .. Волошин А. Д. Силно, аз. Г Горбунов, I. Г Карсунов В. П. Браво, А. М. Кузменко Н. М. Лукянов М. А. Меликов, В. С. Миляев, Н. А. Мищенко, I. Т. Московцев Н. П. Петров В. И Платонов, П. П. Показано, А. .. Отлагане, М. .. Резниченко, Е. А. Семенов Н. К. Кучки, М. И Душко, Л. .. Терехов, I. Г Тихонов, П. .. Чувствам се, С. Г Шишкин, А. .. Шурупов А. М. Щербак, мъже от Червената армия (неизвестен ранг) С. А. Баев, З. А. Врабче, А. М. В Димид, А. А. Забродски, I. С. Кузнецов, Н. К. Мелников, Ф. А. Моисеев, В. .. Мухоротов, I. Никитенко, М. Д. Салников, Ю. К. Щербанов.

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