В „Сириус“ стартира Международна младежка олимпиада по естествени науки IJSO-2025

XXII Международна младежка олимпиада по естествени науки – International Junior Science Olympiad – се провежда в Русия за първи път.

Това е единственият в света мултидисциплинарен турнир за ученици на възраст до 15 години. Провежда се от 2004 г.

Училищни отбори от 24 държави ще се състезават за титлата на най-добрите в три дисциплини – физика, химия и биология.

Програмата на олимпиадата включва три кръга. В тестовия кръг участниците отговарят на 30 въпроса: по десет от физика, химия и биология. Теоретичният кръг включва няколко интердисциплинарни задачи, а експерименталният кръг изисква провеждане на изследвания, които също изискват комплексни познания по трите предмета.

На всеки ученик ще бъде предоставено индивидуално работно място за изпълнение на задачите. То е оборудвано с всичко необходимо: компютър със специализиран софтуер за теоретичния кръг и оборудване за практически екипни изследвания. Цялата работа се изпълнява на английски език. Победителите и подгласниците се определят в индивидуални и отборни състезания.

