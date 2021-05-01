В Сирия забелязаха най-тежковъоръжената версия на бронеавтомобила „Выстрел“

Най-новата модификация на руския бронеавтомобил „Выстрел“ К-43269 в момента се ползва на територията на Сирийската арабска република (САР).

Съдейки по публикуваната в социалните мрежи снимка, това е версия с бойно отделение МБ2-04, пише „Российская газета“.

Като основно въоръжение се използва известното скорострелно 30-мм оръдие 2А42, което в момента се използва и от БМП-2, БМД-2, БМПТ, БМПТ-72 и вертолетите за огнева поддръжка Ми-28Н, Ка-52. Това оръдие позволява да се унищожават не само наземни, но и въздушни цели.

Има и две картечници: 7,62-мм ПКТМ и 12,7-мм „Корд“. Възможно е и инсталиране на автоматичен гранатомет АГ-17.

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1387048220606439428&lang=bg&origin=https%3A%2F%2Fbg.rbth.com%2Fscience%2F335936-broneavtomobil-vuizstrel&sessionId=130046a47d1aa7d1e91dbccfd6725688351f5231&siteScreenName=Russia%20Beyond%E2%80%8F%20%40russiabeyond_bg&theme=light&widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&width=550px

Точната стрелба в движение се обезпечава от двуплоскостен електромеханичен стабилизатор, а използването на комплекса от средства за поразяване през нощта се подсигурява от специален лазерен прожектор.

„Выстрел“ побира до девет военнослужещи. Мощността на дизеловия му двигател е 240 к.с. Максималната скорост на шосе е 90 км/ч, запасът на хода е 1100 км, а масата във въоръжено състояние е 12 тона.

Бронираните автомобили от по-ранните варианти се изпозлват в САР от октомври 2015 г. и са се доказали в бойни операции.

В момента K-43269 служат в силовите структури на Казахстан. Наскоро те бяха включени в оперативно-тактическото учение „Калкан-2021“.

източник: RUSSIA BEYOND БЪЛГАРИЯ