В ШОС ще създадат депозитар, който да замести Euroclear и Clearstream

Какви други задачи поставят участниците в организацията пред бъдещата Банка за развитие?

Руснаците отново ще могат свободно да инвестират в чуждестранни активи, а чуждестранните инвеститори – да финансират проекти в Руската федерация: страните от ШОС ще създадат депозитар, който да замести Euroclear и Clearstream. Тази функция ще бъде поета от новия Банк за развитие на Шанхайската организация за сътрудничество, заяви пред „Известия“ министърът на финансите Антон Силуанов. Русия и Китай вече активно работят по разработването на концепцията за банката на ШОС. Страните засегнаха нейните ключови функции на ВЕФ, а по-подробно ще ги обсъдят на заседанието на финансовия диалог тази есен, каза министърът. Как това ще намали зависимостта от западната инфраструктура и има ли рискове – в материала на „Известия“.

Как ще работи Банката за развитие на ШОС

В резултат на неотдавнашния саммит на ШОС в Китай бяха взети много ключови решения. Сред тях е създаването на Банката за развитие на ШОС. Активна роля в това поеха Русия и КНР. След саммита, вече в Пекин, страните проведоха мащабни двустранни преговори. Обсъждането на актуални въпроси, включително Банката за развитие на ШОС, продължи и на Източния икономически форум – на ниво Министерство на финансите, разказа пред „Известия“ министърът на финансите на Русия Антон Силуанов.

По неговите думи, „необходимо е да имаме собствена независима платежна инфраструктура“. Това е особено важно на фона на санкциите, когато финансовите канали на Запада стават недостъпни не само за Русия, но и за други партньори. По-специално, според министъра, се обсъжда и въпросът за създаването на независим депозитар на базата на банката на ШОС.

„Бихме искали този банк – може би на неговата база или той самият – да създаде възможности, така че нашите инвеститори в нашите страни да могат свободно да купуват и продават ценни книжа във всички страни. Тоест, да изпълнява такава независима депозитарна функция. Тази тема също беше обсъдена с нашите китайски партньори“, отбеляза Силуанов.

Вече повече от три години руските инвеститори се опитват да възвърнат контрола над чуждестранните ценни книжа и неизплатените доходи. Повечето от активите са блокирани в най-големите европейски депозитари Euroclear и Clearstream от 2022 г. поради западните санкции. Затова инвестициите за руснаците станаха много рискови. Чрез Банката за развитие на ШОС ще бъде възможно да се финансират инвестиционни проекти в страните от организацията, както и да се предоставят на техните граждани и компании услуги на финансовия пазар, с които те по една или друга причина не разполагат, обяснява независимият експерт Андрей Бархота.

Така Банката за развитие на ШОС фактически може да се превърне в реална алтернатива на европейските депозитари. Все пак е рано да се говори, че всичко това ще функционира точно по този начин. Все пак има пречки за растежа на инвестициите в ценни книжа на чуждестранни емитенти чрез депозитария на банката на ШОС. Сред тях са високата доходност на рублевите ценни книжа, както и неясната прогноза за котировките на ценните книжа, номинирани в чуждестранна валута, обръща внимание експертът. Освен това съществува и относителен риск от замразяване на активи, тъй като чуждестранните ценни книжа ще се емитират и отчитат извън нашата страна, а това означава, че и разплащанията ще се извършват там, отбелязва независимият финансов консултант Анна Усенко. Но според нея потенциалът определено съществува.

„ШОС може да се превърне в инструмент за безпроблемна търговия с чуждестранни ценни книжа между страните, които сключат споразумение“, казва експертът.

Въпросът е доколко азиатският пазар (страните от ШОС представляват основно именно този регион) ще може да оправдае очакванията на инвеститорите.

Москва и Пекин се договориха да обсъдят по-подробно всички тези аспекти на предстоящата през есента среща в рамките на руско-китайския финансов диалог, съобщи Силуанов пред вестник „Известия“. Този механизъм функционира от 2006 г. в него участват представители на министерствата на финансите, централните банки, както и на търговските банки на Русия и Китай.

Между другото, много ще зависи от политиката на централните банки, и то не само на Русия и Китай. Инфраструктурните възможности и желанието на всяка от страните от ШОС ще бъдат ключови, добави Усенко.

Какво ще даде Банката за развитие на ШОС на руския бизнес

Страните от ШОС вече имат на какво да се опрат при реализацията на новия проект. С участието на Русия и Китай са създадени и успешно функционират Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции (АБИИ) и Новата банка за развитие на БРИКС.

„Виждаме, че действащите банки – АБИИ и НБР – се финансират и отпускат кредити в чужда валута, а не на страните-участнички. Затова казвам: ако създаваме нова финансова институция, нека я направим независима от западните валути, за да може свободно да отпуска кредити на когото искаме и за каквото искаме“, подчерта Антон Силуанов.

От 2022 г. руските кредитополучатели нямат достъп до глобалните финансови пазари поради санкциите на САЩ и ЕС, а китайските банки избягват сделки с руски компании поради риска от вторични санкции. В същото време сътрудничеството, поне между Русия и Китай, за улесняване на финансирането на проекти вече придобива практическо значение. Така Китай се готви да отвори вътрешния пазар на облигации за големи руски енергийни компании като „Газпром“, „Газпром нефть“ и „Росатом“. Отварянето на пазара свидетелства за задълбочаване на дипломатическите и икономическите връзки между Русия и Китай.

„Разполагането на облигации в КНР ще даде на тези компании възможност да привличат средства на по-достъпни лихвени проценти в юани, което е важно на фона на високата цена на кредитите в Русия и забраната за чуждестранни заеми. Това ще позволи да се получи финансиране за такива мащабни проекти като „Силата на Сибир – 2“ и строителството на АЕЦ“, казва Анна Усенко.

Засега най-реалните и най-неотложни задачи на Банката за развитие на ШОС са да предоставя оперативно междудържавни кредити. А цифровите разплащания, чието развитие, според Силуанов, е приоритет, значително ще улеснят нейната работа.

„С нашите партньори от Китай обсъдихме темата за това, че тази банка трябва да се занимава – първо – с нови видове разплащания, цифрови разплащания, цифрови рубли, цифрови валути, цифрови финансови активи, за да бъде независима от западната инфраструктура“, разказа министърът на финансите.

„Цифрови разплащания“ означава, че банката на ШОС е призвана да натрупва излишната ликвидност и да я насочва към финансиране на проекти в страни, където има голямо търсене. При това най-изгодно в тази конструкция изглежда финансирането в юани, каза Бархота.

Във всеки случай основната задача на новата банка е да намали зависимостта на членовете на ШОС от западната финансова инфраструктура и да позволи свободното развитие на търговията между страните.

— Ключов елемент ще бъде синхронизацията на вече действащите национални платежни системи помежду им. Това ще създаде мощна платформа за трансгранични разплащания без участието на западни посредници и външни рискове — обобщи основателят на Anderida Financial Group Алексей Тараповски.

Според оценки на експерти, дори частичното прехвърляне на 30–40% от взаимната търговия на тази платформа е равностойно на 700–800 млрд. долара и ще позволи на страните участнички да спестят милиарди от банкови комисионни.

Всичко това също така ще позволи да се привлекат нови активи и да се даде възможност на чужденците да дойдат на руския пазар, който е привлекателен от гледна точка на възможностите, и да увеличат инвестициите в икономиката на РФ, отбелязва Усенко. Поради високата основна лихва на ЦБ (18%) много компании не успяват да обслужват скъпите кредити, а парите за развитие са необходими. Затова чуждестранните инвеститори днес могат да се превърнат в допълнителен източник на финансиране за руския бизнес.

