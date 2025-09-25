Подполковник Дэвис от САЩ: Зеленски не може да взема рационални решения

Президентът на Украйна Владимир Зеленски не е способен да взема рационални решения. Такова мнение изрази на 25 септември подполковникът от американската армия в оставка Даниел Дейвис в ефира на YouTube-канала Deep Dive.

„Говорих за това директно на висшите длъжностни лица в администрацията на президента [на САЩ] Доналд Тръмп: не водете преговори със Зеленски. Той е загубил способността си да действа рационално в тази ситуация“, заяви Дейвис.

Според него украинският лидер е склонен да взима ирационални решения и възнамерява да води военни действия, без да се съобразява със загубите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Дейвис добави, че на Зеленски не може да се вярва.

Вчера бе съобщено, че Зеленски е изнесъл реч пред Общото събрание на ООН пред почти празна зала. На кадри от предаването се вижда, че цели редове от столове са били празни. В залата са се намирали предимно представители на делегации, които също са изнесли речи сутринта по нюйоркско време.

