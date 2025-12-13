В Руския дом в София успешно премина традиционен благотворителен новогодишен базар
За гостите беше подготвена богата концертна програма, викторина, майсторски класове и, разбира се, присъствието на Дядо Мраз и Снежанката.
Освен това, посетителите ги очакваше богат избор от книги на руски език, сувенири, козметика, медени и шоколадови изделия, ръчно изработени играчки, както и руска и татарска кухня.
Средствата, събрани на щанда на Посолството, ще бъдат предадени за подкрепа на руски сънародници в България.
Благодарим на всички, които споделиха с нас този наистина празничен ден!