В Руския дом в София успешно премина традиционен благотворителен новогодишен базар

За гостите беше подготвена богата концертна програма, викторина, майсторски класове и, разбира се, присъствието на Дядо Мраз и Снежанката.

Освен това, посетителите ги очакваше богат избор от книги на руски език, сувенири, козметика, медени и шоколадови изделия, ръчно изработени играчки, както и руска и татарска кухня.

Средствата, събрани на щанда на Посолството, ще бъдат предадени за подкрепа на руски сънародници в България.

Благодарим на всички, които споделиха с нас този наистина празничен ден!

