В Русия ще се появят нови територии за туризъм

Комитетът на Държавната дума по въпросите на собствеността, земелните и имуществените отношения препоръчва да се приеме на първо четене правителствен законопроект, който обещава да активизира неизползваните крайбрежни територии в цялата Руска федерация. Предполага се, че новите правила ще улеснят наемането на федерални земи край водата и ще стимулират развитието на регионалния туризъм. Инициативата обаче предизвиква спорове сред специалистите поради противоречията между отворения достъп за хората и интересите на наемателите. Според данни на „Известия“ законопроектът ще бъде разгледан на 9 декември, а може да бъде приет през пролетната сесия.

Отворени брегове без заплаха за дачниците

Комитетът на Държавната дума по въпросите на собствеността, земелните и имуществените отношения препоръча на долната камара на парламента да приеме на първо четене законопроект за внесени промени в Земелния кодекс на РФ и няколко свързани с него акта, които описват реда за разпореждане с федерални земи и участъци край водата. Документът е иницииран от правителството на РФ и значително променя третирането на федералните земи в близост до водоеми.

Документът е адресиран преди всичко към държавните участъци, поради което правата на частните собственици се запазват в същите рамки, както и преди“, заявиха от ГД.

Законопроектът решава проблема с включването в оборота на публични земеделски парцели, частично или изцяло разположени в крайбрежната ивица на водни обекти. В пресслужбата на Росреестра уточниха, че става въпрос за земеделски парцели с ширина до 20 м, разположени по протежението на водоема.

Съгласно действащия Земелен кодекс, такива парцели са ограничени в оборота и не могат да бъдат предмет на търг, поради което остават неизползвани. Проблемът е особено актуален за земеделските земи, в границите на които се намират водни обекти — например, езера.

„Вследствие на ограниченията такива земи излизат от оборота и не могат да се използват за селскостопански нужди“, обясниха от Росреестр. „Разделянето на парцелите също не решава проблема: след него често се променя конфигурацията и площта и те стават негодни за селскостопанско производство.

С цел решаване на проблема, законопроектът предлага да се премахне установената в Земелния кодекс забрана за провеждане на търгове за публични земеделски парцели, разположени в границите на крайбрежната ивица.

При това наемателят е длъжен да спазва специален режим за опазване на водния обект и да осигурява безпрепятствен достъп на населението до брега. Придобиването на такива парцели в собственост не се допуска.

Как може да се използва земята край водата

Тези промени ще създадат условия за включване в оборот на неизползвани земеделски площи, за които са действали определени ограничения.

— За регионите новите правила за федералните земи край водата означават допълнителни площи за туризъм и услуги, основани на единни процедури, — посочват в апарата на комисията на Държавната дума по въпросите на собствеността, земелните и имуществените отношения. — В граничните райони и горските масиви такива участъци се включват в проекти, които носят наемни плащания, данъци и обновена инфраструктура.

Законопроектът не регулира оборота и използването на земи, които са частна собственост, и не засяга имуществените права на частните собственици, включително градинарите и зеленчукопроизводителите. Той не предвижда прехвърляне на такива парцели в собственост на граждани и запазва действащия ред за тяхното използване.

Инициативата дава възможност за отдаване под наем на такива земи чрез открити и прозрачни търгове, обяснява арбитражният управител на Министерството на правосъдието на РФ, бивш вицеспикер на Държавната дума и бивш сенатор Олга Епифанова. Решението ще позволи да се подобри състоянието на населените места, където празните територии оказват негативно влияние върху външния вид и инфраструктурата.

Според и. о. началника на отдела за екологично и аграрно законодателство на Института за законодателство и сравнително правоприлагане към правителството на РФ Николай Кичигин, законопроектът ще даде възможност на физически и юридически лица да участват в търгове и да използват терените за рекреационни цели — например, за разполагане на лодкови станции или плажове.

От принципно значение е, че се запазва статутът на земите за общо ползване и свободният достъп на гражданите до вода.

Строги рамки за федералните земи

В момента федералните земи край водата често стоят неизползвани или се прехвърлят без ясни критерии, което забавя инвестициите и провокира съдебни спорове за достъпа до тях. Новият законопроект въвежда прозрачни търгове и строги правила, като минимизира рисковете от произвол и се фокусира върху целевото използване.

Също така се уточнява кога федерален парцел може да бъде прехвърлен на регион или община безплатно, а кога остава федерална собственост.

Отделно са изведени земите, които са запазени за проекти за развитие на жилищното строителство и туристическата инфраструктура, обяснява председателят на комисията на Държавната дума по въпросите на собствеността, земелните и имуществените отношения Сергей Гаврилов.

Основният механизъм за отнемане на парцели от федерална собственост ще бъде решение на съда в случай на нецелево използване или незадоволително състояние, казва Марина Бутилиная, завеждаща катедра „Земеустройство и кадастри“ в Московския финансово-юридически университет (МФЮА).

„Законопроектите, насочени към повишаване на ефективността на разпореждането с федерални земи, предвиждат засилване на контрола върху неизползваните парцели и опростяване на процедурите за тяхното прехвърляне“, добавя експертът.

Инвестиции в регионите вместо простои

Граничните зони и горските фондове включват множество федерални земи, които биха могли да носят доход, но засега остават неизползвани.

Николай Кичигин обръща внимание, че инициативата повишава правната сигурност и стабилността на земелните отношения.

„Нашият анализ на законопроекта не позволява да се направи извод за опростяване на прехвърлянето на земи в собственост на субекти и общини. Напротив, случаите на безвъзмездно прехвърляне се намаляват, а процедурата се регулира строго“, отбелязва той.

Новият законопроект открива възможности за повишаване на инвестиционната привлекателност на рекреационните и туристическите обекти, обобщава бившият сенатор Олга Епифанова.

автор: Дмитрий Алексеев

източник: iz.ru

