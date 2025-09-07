В Русия стартира програма за професионално преквалифициране „Управител на хотелски комплекс“.

Имаме удоволствието да обявим началото на набирането на кандидати за програмата за професионално преквалифициране „Мениджър на хотелски комплекс“ (256 академични часа),

която е разработена въз основа на професионалния стандарт „Мениджър на хотелски комплекс/хотелска верига“, одобрен от Класификационния съвет на Министерството на икономическото развитие 🇷🇺 и вече е преминала оценка на ефективността в рамките на федералния проект „Насърчаване на заетостта“ през 2023-2024 г.

Преподаватели по курса ще бъдат мениджъри на хотелски комплекси от различни региони на страната.

Програмата включва: нормативна уредба в сектора на туризма и хотелиерството, организация на хотелските услуги, оценка на качеството на обслужването на клиентите, маркетинг, ценообразуване и безопасност.

След успешно полагане на заключителния изпит, студентите ще получат диплома за професионално преквалифициране.

Регистрация ⬇️ (https://iimba.ru/ugk)

Започваме на 06.10.2025

Форма на обучение – пълно/непълно работно време

