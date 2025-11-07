В природата и живота всичко има механизъм на компенсация!
Дано го прочетете …
Дано го разберете …
Дано го приложите …
В природата и живота всичко има механизъм на компенсация .
Затова правете правилните неща .
Правете правилните неща и живота ви ще бъде чудо!
Освен това … давайте , бъдете щедри и подарявайте … всичко се връща
А относно любовта много искам
да ви кажа нещо важно
ЛЮБОВТА КОЯТО СИ ДАЛ НИКОГА НЕ СЕ ГУБИ … дори да не я получиш от човека на когото си я пратил тя ще се завърти и отново ще се върне някога при теб от другаде!
Не затваряйте сърцето си!
Не се пазарете!
Давайте любов!
Щедри бъдете !
И правете правилните неща !
Всичко се завърта и се връща …
А историята от тази вечер която ми се случи
ме остави безмълвна
Не знам колко време ще ми отнеме
да я преработя и да ви я споделя
Но ще ви я разкажа някога
Дотогава
Вярвайте ми и правете правилните неща
Обичайте и давайте
Всичко винаги се връща към
вас самите, от другаде, от някъде, отвсякъде, откъдето не очаквате !
Правете правилните неща
Десислава Илиева – Консултант Любов!