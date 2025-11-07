Дано го прочетете …

Дано го разберете …

Дано го приложите …

В природата и живота всичко има механизъм на компенсация .

Затова правете правилните неща .

Правете правилните неща и живота ви ще бъде чудо!

Освен това … давайте , бъдете щедри и подарявайте … всичко се връща

А относно любовта много искам

да ви кажа нещо важно

ЛЮБОВТА КОЯТО СИ ДАЛ НИКОГА НЕ СЕ ГУБИ … дори да не я получиш от човека на когото си я пратил тя ще се завърти и отново ще се върне някога при теб от другаде!

Не затваряйте сърцето си!

Не се пазарете!

Давайте любов!

Щедри бъдете !

И правете правилните неща !

Всичко се завърта и се връща …

А историята от тази вечер която ми се случи

ме остави безмълвна

Не знам колко време ще ми отнеме

да я преработя и да ви я споделя

Но ще ви я разкажа някога

Дотогава

Вярвайте ми и правете правилните неща

Обичайте и давайте

Всичко винаги се връща към

вас самите, от другаде, от някъде, отвсякъде, откъдето не очаквате !

Правете правилните неща

Десислава Илиева – Консултант Любов!

