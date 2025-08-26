От 22 до 31 август на Червения площад в Москва се провежда XVII Международен военно-музикален фестивал „Спаската кула“

„Този ярък, мащабен творчески форум с право се счита за голямо и наистина празнично събитие в културния живот на страната ни, един от най-успешните и впечатляващи проекти в областта на международното хуманитарно сътрудничество. Всяка година той обединява военни оркестри, хореографски, фолклорни колективи и талантливи изпълнители от различни страни край стените на древния Кремъл, в московските паркове и градинки и е известен със своята одухотворена атмосфера и зрелищност“, – отбеляза Президентът на Русия В.В.Путин в приветствието си към участниците, организаторите и гостите на Фестивала.

Тази година в събитието участват 25 колектива от 10 държави. За първи път в „Спаската кула“ са представени изпълнители от Буркина Фасо, Зимбабве, ОАЕ, Република Сръбска, Монголия и Етиопия. Главната тема на Фестивала-2025 е 80-годишнината от Победата във Великата Отечествена война.

