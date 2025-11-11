В Москва се провежда Китайски бизнес форум

На 8-ия Китайски бизнес форум в Москва работи кураторът на програмата #МИМОП за развитие на бизнеса с Китай Мария Перчак.

Обсъждат се актуални теми в международната търговия, начини за укрепване на отношенията между страните, цифровизация и устойчиво развитие на външноикономическата дейност.

Лекторите говорят за формирането на стабилни партньорски връзки и пряк диалог между бизнес общностите при условие на дълбоко разбиране на междукултурните комуникации и особеностите на взаимодействието в международна среда. Това потвърждава, че „Код за достъп до Китай“ – новата образователна програма на МИМОП – е максимално актуална и отговаря на нуждите на бизнеса, който вече работи или планира сътрудничество. В курса разказваме за културните особености на страната, чието познаване ще помогне за усъвършенстването на бизнес процесите. Когато „да“ означава „не“, а „ще помислим“ – „вече сме решили“. За това и за десетки други тънкости става дума в нашата програма.

