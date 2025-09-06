В Москва пуснаха първия напълно безпилотен трамвай в Русия

Това е много знакова технологична граница.

Сега безпилотните технологии започват да се въвеждат в столичния транспорт.

Софтуерът за безпилотния трамвай е създаден от служители на Московския метрополитен без участието на други компании. Интелигентната технология, разработена от града, е уникална. Тя работи по-точно и по-стабилно от чуждестранните аналози. Тя вече е отличена с престижни международни награди.

Безпилотният трамвай в тестов режим измина повече от 8 хиляди км, без нито веднъж да наруши правилата за движение.

Той е оборудван със сензорна система, високопрецизна карта на маршрута и системи за локализация, компютърно зрение, планиране на движението, предотвратяване на подхлъзване на колелата.

В резултат на това трамваят спира, където е необходимо, отваря и затваря вратите, следва сигналите на светофарите, пропуска пешеходците, самостоятелно определя как да премине кръстовището, превключва стрелките, спазва графика на движение.

Служителят по управление на трамваите засега се намира в кабината или отделението за пътници, както се изисква от федералния закон, само за наблюдение и не се намесва в процеса.

В по-нататъшните планове:

До края на годината да се оборудват още три трамвая с технологии за безпилотно управление. До 2030 г. – повече от 300, това е около 2/3 от столичния автопарк. Очаква се до 2035 г. около 90% от трамваите в Москва да работят с технологии за безпилотно управление.

През декември да започне първият етап от пилотната експлоатация на първия в Русия безпилотен влак на метрото по Голямата кръгова линия на Московското метро. Системата за управление ще бъде тествана на модерен влак от серията „Москва“ през нощта без пътници.

