В МИМОП се проведе защита на дипломни проекти на възпитаниците на програмата за професионално преквалифициране „Мениджмънт на ТПП“

На 11 декември в Международния институт за управление на предприемаческите обединения в онлайн формат се състоя защитата на дипломните работи на възпитаниците на флагманската програма за професионално преквалифициране „Управление на търговско-промишлени палати“.

В състава на атестационната комисия, председателствана от вицепрезидента на ТПП РФ, к.и.н. Иля Зубков, участваха Анна Палагина, ректор на АНО ДПО „МИМОП“, д.и.н., к.ф.н.; Елена Якуничева, директор на Информационно-аналитичния департамент на ТПП РФ, к.и.н.; Полина Иванова, проректор на АНО ДПО „МИМОП“; Наталия Колесникова, проректор на АНО ДПО „МИМОП“, секретар на комисията.

💬 Вицепрезидентът на ТПП РФ Иля Зубков отбеляза високото качество на представените работи и предложи да се обсъдят темите, засегнати в дипломните проекти, на платформата на ТПП РФ.

„В момента ТПП РФ обръща специално внимание на перспективите за междурегионално сътрудничество и проектна дейност. Изпълнените дипломни работи демонстрираха сериозност, професионализъм и практическо значение за по-нататъшното развитие на търговските палати в Русия“, заяви Иля Зубков.

Заместник-председателят на комисията Анна Палагина потвърди високото ниво на подготовка на дипломантите. „Общо бяха представени осем дипломни проекти, подготвени от представители на седем регионални търговско-промишлени палати. Всеки участник премина задължителния етап на предварителна защита, като внимателно подготви съдържанието, визуалното оформление и публичното представяне“, каза тя.

По резултатите от защитата на дипломните работи на всички участници беше присъдена уникалната квалификация „Мениджър на ТПП“.

Facebook

Twitter



Shares