вторник, октомври 7, 2025
V Международна олимпиада по финансова сигурност приключи

От 29 септември до 3 октомври Красноярск се е превърнал в притегателен център за талантливи ученици и студенти от 40 държави.

🏆 Повече от 600 финалисти демонстрираха своите знания и умения, а 188 от тях станаха победители и подгласници.

На тържествената церемония по закриването към участниците бяха адресирани думи на подкрепа и поздравления от ръководители на федерални и регионални държавни органи, представители на университети и представители на бизнеса.

