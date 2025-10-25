събота, октомври 25, 2025
Последни:
Общество

В Крим ще се появи държавен природен резерват „Нос Мартиян“

Редактор

Резерватът ще бъде създаден на територията на Регионалния природен парк „Нос Мартиян“ в градския окръг Ялта.

Площта му ще бъде 241,4 хектара, включително част от акваторията на Черно море.

Създаването на специално защитена природна зона ще:

• осигури опазването на биоразнообразието,

• намали неконтролирания антропогенен натиск,

• създаде условия за научни изследвания, развитие на туризма и екологично образование.

Районът на нос Мартиян е един от малкото останали образцови средиземноморски ландшафти в Крим, с уникален състав на сухоземна и морска флора и фауна. Там растат реликтни гори, а фауната включва над 1300 животински вида, някои от които са включени в Червената книга. Повече от 150 вида морски животни живеят във водите на акваторията, която е част от резервата.

Интересно от мрежата

Вижте още

Ролята на подслона и майчиния инстинкт за оцеляването на човека

Редактор

Тръмп пристига с оферта за Кремъл – достъп до ресурси срещу край на войната

Редактор

Нов сезон на предаването „70х7“ – „Трудът на ръцете, вдъхновен от ума и сърцето“

Редактор

Pin It on Pinterest