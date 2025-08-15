В Китай прогнозираха резултатите от срещата между Путин и Трамп

Чжэн Аньгуан: срещата на върха в Аляска може да допринесе за сключването на примирие

Срещата на върха между Русия и САЩ в Аляска може да допринесе за сключването на примирие в украинския конфликт, заяви пред РИА Новости директорът на Института за изследване на международните отношения към Нанкинския университет професор Чжен Ангуан.

„Фактът, че двамата лидери ще се срещнат лично, свидетелства за искрената ангажираност на двете страни за разрешаване на конфликта“, каза професорът.

Чжън Ангуан отбеляза, че по-рано шефът на Белия дом Доналд Тръмп е изразил оптимизъм за възможно споразумение.

„За да може лидерът на страната, която е най-важният съюзник на Украйна, да направи подобно изявление, той трябва да има относително добре разработен план, а Русия и САЩ вече са провели предварителни преговори. Срещата на върха може да допринесе за по-бързото сключване на примирие“, добави той.

Според Чжен Ангуан, срещата на върха вероятно ще позволи да се постигне консенсус по въпросите за контрола над въоръженията, нормализирането на отношенията между страните и облекчаването на санкциите срещу Москва.

„Тръмп неколкократно заяви желанието си да възстанови икономическите отношения между САЩ и Русия, той може да отмени вторичните санкции върху износа на руски петрол и да облекчи санкциите във финансовата, авиационната и други сфери на дейност на Русия“, добави експертът.

Среща на върха между Русия и САЩ

Както съобщи представителят на Кремъл Юрий Ушаков, Путин и Тръмп ще се срещнат в Анкоридж в петък в 22:30 ч. московско време. Срещата ще се проведе във военната база Елмендорф-Ричардсън. Политиците първо ще разговарят на четири очи, след това с участието на делегациите, а преговорите ще продължат с работен обяд.

Централна тема на срещата ще бъде уреждането на украинската криза, страните също ще обменят мнения за сътрудничеството между Москва и Вашингтон. Лидерите ще обсъдят задачите за осигуряване на мир и сигурност, въпроси от международния и регионалния дневен ред.

Подписване на документи по време на срещата не се очаква. За постигнатите договорености лидерите ще разкажат на съвместна пресконференция.

