Паркът „Спасена Европа“, в който се помещават миниатюрни копия на съборените в европейските страни през последните години паметници на съветските войници освободители, отвори врати в Калининград.

Архитектурата е базирана на карта на освободена Източна Европа, където са поставени модели на седем паметника, съборени с най-голям резонанс и варварство. Сред тях е паметникът на Съветската Армия в София, демонтиран през 2023 г.

Освен това в парка са монтирани: паметник на маршал на Съветския Съюз Конев в Прага (съборен през април 2020 г.),

паметник на съветско-полското братство по оръжие във Варшава (съборен през ноември 2011 г.),

паметник на генерал Ватутин в Киев (съборен през 2023 г.),

монумент на войниците от Съветската Армия – освободители в Рига (съборен през 2022 г.),

паметник на съветските войници-освободители в Клайпеда (съборен през 2022 г.),

монумент на войниците-освободители в Тарту (съборен през 2022 г.).

Автор: Корнелия Тодорова

