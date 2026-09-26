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В Душанци почетоха паметта на съветски летци, загинали през Втората световна война

Недялко Тенев

Руският посланик Елеонора Митрофанова участва във възпоменателното мероприятие по повод 82 години от гибелта на съветските летци край селото

В село Душанци, Софийска област, се проведе възпоменателно мероприятие, посветено на 82-ата годишнина от гибелта на съветски летци по време на Втората световна война.

В церемонията участва посланикът на Русия в България Елеонора Митрофанова, която отдаде почит пред паметния камък, издигнат на мястото на самолетната катастрофа.

„Монументът, пред който се намираме днес, е сравнително скромен – представлява каменна морена с мраморна плоча и имената на загиналите. Но именно в тази простота е заключен особен смисъл“, заяви Митрофанова.

Тя благодари на хората, които се грижат за паметника и съхраняват паметта за загиналите.

Самолетът катастрофира край Душанци през септември 1944 г.

Според предоставената информация през септември 1944 г. в Бяла Слатина е бил дислоциран 861-ви бомбардировъчен полк на Червената армия.

На 26 септември ескадрила от полка получава задача в района на Пловдив. При обратния полет, близо до село Душанци и в условията на лоша видимост, самолетът претърпява катастрофа.

Загиват командирът Борис Плеханов, старши лейтенант Михаил Степанов, младши лейтенант Иван Шкапин, сержант Алексей Савелиевич и редник Иван Казаков.

Летците са погребани в Бяла Слатина, където е бил базиран полкът, а на мястото на катастрофата край Душанци е издигнат паметен камък.

По предоставената информация всяка година на 26 септември местни жители поднасят цветя пред монумента в памет на загиналите.

По време на посещението си Елеонора Митрофанова положи букети и пред паметниците на червеноармейците М. И. Калинин и А. К. Кадачев, намиращи се в селата Челопеч и Антон в Софийска област.

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