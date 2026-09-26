В Душанци почетоха паметта на съветски летци, загинали през Втората световна война

Руският посланик Елеонора Митрофанова участва във възпоменателното мероприятие по повод 82 години от гибелта на съветските летци край селото

В село Душанци, Софийска област, се проведе възпоменателно мероприятие, посветено на 82-ата годишнина от гибелта на съветски летци по време на Втората световна война.

В церемонията участва посланикът на Русия в България Елеонора Митрофанова, която отдаде почит пред паметния камък, издигнат на мястото на самолетната катастрофа.

„Монументът, пред който се намираме днес, е сравнително скромен – представлява каменна морена с мраморна плоча и имената на загиналите. Но именно в тази простота е заключен особен смисъл“, заяви Митрофанова.

Тя благодари на хората, които се грижат за паметника и съхраняват паметта за загиналите.

Самолетът катастрофира край Душанци през септември 1944 г.

Според предоставената информация през септември 1944 г. в Бяла Слатина е бил дислоциран 861-ви бомбардировъчен полк на Червената армия.

На 26 септември ескадрила от полка получава задача в района на Пловдив. При обратния полет, близо до село Душанци и в условията на лоша видимост, самолетът претърпява катастрофа.

Загиват командирът Борис Плеханов, старши лейтенант Михаил Степанов, младши лейтенант Иван Шкапин, сержант Алексей Савелиевич и редник Иван Казаков.

Летците са погребани в Бяла Слатина, където е бил базиран полкът, а на мястото на катастрофата край Душанци е издигнат паметен камък.

По предоставената информация всяка година на 26 септември местни жители поднасят цветя пред монумента в памет на загиналите.

По време на посещението си Елеонора Митрофанова положи букети и пред паметниците на червеноармейците М. И. Калинин и А. К. Кадачев, намиращи се в селата Челопеч и Антон в Софийска област.