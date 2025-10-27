В Дубай се открива срещата на върха за инвестиции в туризма ОАЕ-Африка 2025

В понеделник стартира срещата на върха за инвестиции в туризма между ОАЕ и Африка 2025 под мотото „Изграждане на мостове за устойчиво развитие“.

Организирана от The Bench като част от Future Hospitality Summit (FHS World 2025), събитието има за цел да укрепи икономическото и туристическото сътрудничество между ОАЕ и африканските държави и да разшири възможностите за съвместни инвестиции в туристическия сектор.

Събитието, което се провежда в хотел Madinat Jumeirah, има за цел да подобри двустранните отношения и да създаде нови възможности за устойчиво развитие в туризма и свързаните с него индустрии. То се фокусира и върху подкрепата на съвместните усилия за насърчаване на устойчивия туризъм, развитие на инфраструктурата и задълбочаване на стратегическите инвестиционни партньорства, като същевременно подчертава обещаващите възможности за инвестиции в туризма в Африка и ролята на ОАЕ като ключов партньор в развитието на туризма на континента.

В срещата участват над 350 души, сред които лидери, висши държавни служители, министри, лица, вземащи решения, инвеститори и предприемачи от ОАЕ и 53 африкански държави. Събитието е важна платформа за диалог, обмен на опит и най-добри практики и засилване на бъдещите възможности за партньорство в различни сектори на туризма.

Срещата подчертава лидерската роля на ОАЕ в оформянето на глобалния туризъм и насърчаването на устойчив и приобщаващ растеж.

Фокусирайки се върху ключови области от взаимен интерес, срещата на върха за инвестиции в туризма между ОАЕ и Африка разглежда важни теми като инвестиции в проекти, свързани с туризма, финансиране, инфраструктура, хотелиерство, иновативни туристически услуги и устойчиво развитие.

източник: www.wam.ae

Facebook

Twitter



Shares