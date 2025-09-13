Над 7000 души се събраха на традиционния Събор на приятелите на Русия, който се проведе в местността „Паниче“ край Калофер.

Мотото на събитието и тази година отново беше: „България и Европа са по-силни заедно с Русия“.

Организаторите – Националното движение „Русофили“ (България) и Международното движение на русофилите – съобщиха, че на събитието са пристигнали над 100 автобуса и микробуса, както и над 300 леки автомобила. В събитието са участвали представители на 215 регионални структури на движението. Този събор е юбилеен, двадесети поред на национално ниво и трети с международен статут.

Официалната част на събитието започна в 13:00 часа. Водещ на церемонията беше генералният секретар на Международното движение на русофилите и почетен председател на Националното движение „Русофили“ Николай Малинов.

В заключителната си реч той заяви, че бъдещето на България е само с Русия. „България няма бъдеще в Европа, която от субект се превърна в обект на политиката и се превърна в музейна експозиция“, отбеляза Малинов.

В речта си той обърна специално внимание на просветната дейност на движенията, по-специално на работата в детските градини. „Много страни, включително Русия, полагат големи усилия в областта на училищното и висшето образование, а работата в детските градини продължава да бъде наша уникална инициатива. В България вече има 236 групи, които работят по нашата специфична методика, а също така работим в Мали и Албания“, съобщи той.

Малинов подчерта, че идеологията на Българското възраждане се основава на „История славяно-болгарска“, а критичната маса на славянството, българската идентичност, православието и кирилицата може да дойде само от Русия. Той също така отбеляза важността на защитата на историческата памет: „Ние работим в много сложни условия, арестуват ни, съдят ни и ни наказват за нашата дейност, която е свързана с развитието на връзки и разпространението на руската култура. Тези, които разрушават паметниците, разрушават историята, държавата и самата държавност“.

Високопоставени гости се обърнаха с приветствени думи към участниците в Събора.

Посланикът на Русия в България Елеонора Митрофанова прочете поздравително писмо от министъра на външните работи на Руската федерация Сергей Лавров. В посланието се отбелязва, че дейността на Движението на русофилите отдавна е излязла извън пределите на България и обединява хора от различни страни по света. Изразена е увереност, че съборът ще допринесе за засилване на международното хуманитарно сътрудничество и укрепване на атмосферата на приятелство и доверие между народите.

Заместник-председателят на Националното движение „Русофили“ Кристина Иванова изрази поздрави от името на председателя на Комитета на Държавната дума на РФ по международни въпроси, председател на управителния съвет на МОФ „Руски фонд за мир“ Леонид Слуцки. В него се изразяваше увереност, че Съборът ще допринесе за укрепването на културните и хуманитарни връзки между народите на Русия и България, ще позволи по-добро разбиране на съвременните реалности и ще даде възможност на гражданското общество да повлияе на формирането на миротворческата политика.

Серията от обръщения завърши с благодарност от името на Александър Алимов, директор на Департамента за многостранно хуманитарно сътрудничество и културни връзки на Министерството на външните работи на Руската федерация. В нея се отбелязва, че българското движение на русофилите се е превърнало в глобална сила, обединяваща хора, които споделят ценностите на Русия, уважават и обичат нейните национални традиции, история и култура.

Особено голям отзвук предизвика видеообръщението на официалния представител на МИД на Русия Мария Захарова.

Тя ясно посочи разликата между българския народ и политическата елита на страната: „Всички вие сте обединени от искрена любов към Русия, нейната история и култура“. Захарова отбеляза увереното развитие на международното движение на русофилите и нарастването на броя на неговите участници, което допринася за разпространението на достоверна и обективна информация за Русия.

„Ние високо ценим вашата твърда решимост, въпреки всички трудности и препятствия, да се противопоставите на агресивната русофобска кампания, включително опитите за „отмяна“ на руската култура, и вашето стремеж да развивате диалог и всестранно сътрудничество“, заяви представителят на МВнР на РФ.

Своите поздравления към участниците в Събора изпрати и президентът на МСА, председател на Международния славянски съвет, заместник-председател на Държавната дума на ФС РФ от 2-ри и 4-ти съзыв, заслужил учен, академик Сергей Бабурин.

В него той отбеляза, че решимостта на българите да съхранят любовта си към руската култура и да се борят за взаимно разбирателство и братство между нашите народи вдъхва увереност: общите традиционни духовни и морални ценности ще помогнат на славянските народи, а след това и на народите на цяла Европа да възстановят взаимното разбирателство и доверие.

Сред чуждестранните гости, присъствали на събора, бяха представители на клоновете на Международното движение на русофилите от Румъния, Кипър, Словакия и Чехия – Михаил Лаурук, Христофорос Михайлидис, Йозеф Долник и Йозеф Богдан. Сред гостите бяха също професор Игор Бондаренко — президент на Европейския фонд за славянска писменост и култура в Братислава, професор Зоран Милошевич, доктор Диана Лазаревич и Тане Чанкович от Сърбия.

Преди началото на официалната част митрополит Великотърновски Григорий, който е член на НДР, заедно с активисти от движението проведе помен за загиналите в Шипкинските битки.

През целия ден за доброто настроение на присъстващите се грижеха професионални артисти и участници в аматьорски творчески колективи.



