В Астана обявиха победителят в конкурса „Silk Way Star“: Димаш Кудайберген връчи наградата на финалиста

Дългоочакваният гранд финал на първия азиатски вокален мегапроект „Silk Way Star“ се състоя в Астана.

Това беше безпрецедентен телевизионен проект, който милиони зрители в Казахстан и чужбина следяха в продължение на 10 епизода.

Приветственото слово на президента на Казахстан, Касим-Жомарт Токаев, беше прочетено на финала на проекта от държавния съветник на Република Казахстан, Ерлан Карин.

„Silk Way Star е уникална инициатива, предназначена да насърчи развитието на духовното взаимодействие между азиатските страни и да укрепи връзките на приятелство между нашите народи. Проектът се превърна в блестящ пример за културна дипломация, представяйки традициите и творческите постижения на нашите страни“, се казва в приветственото слово на президента.

Финалното шоу беше кулминацията на многоседмичен творчески маратон и показа високо ниво на вокално изкуство, сценична продукция и международно сътрудничество, превръщайки проекта в значима платформа за културен обмен между страните.

Мащабът и форматът на Silk Way Star вече се сравняват с големи световни музикални конкурси, включително Евровизия.

Във финалната програма участваха седем от най-добрите изпълнители, представляващи Армения, Грузия, Казахстан, Китай, Монголия и Узбекистан. Всеки артист изпълни песни на родния си език, показвайки разнообразието на културното наследство и вокалния стил на своя народ. Финалните изпълнения се отличаваха с динамични продукции, внимателно подбрани визуални ефекти и оригинални сценични визии, създадени от казахстански екип от стилисти специално за големия финал, както и през целия проект.

Народният артист на Казахстан Димаш Кудайберген обяви победителя в първия азиатски вокален проект „Silk Way Star“ в Астана.

„Победителят в проекта „Silk Way Star“ – Монголия – е Мишел Джоузеф“, обяви Кудайберген.

Победителят в проекта получи статуетката от Димаш Кудайберген. Дипломата беше връчена от Уан Делу, партньор на Телевизионно-радиокомплекса на президента на Република Казахстан и ръководител на редакцията на Китайската медийна група „Евразия“. Сертификатът беше връчен от Раушан Кажибаева, директор на Телевизионно-радиокомплекса на президента на Република Казахстан.



През юни тази година, на среща между президента на Република Казахстан Касим-Жомарт Кемелович Токаев и председателя на Китайската народна република Си Цзинпин, беше подписан документ за стартиране на международен музикален проект с участието на 12 държави. Искам да изкажа искрената си благодарност на Ерлан Тинимбаюли за тази идея и за голямото доверие, което оказа на телевизия „Джибек Джоли“. Също така искрено благодаря на нашите китайски колеги от China Media Group и нейния директор Шен Хайсун за всестранната им подкрепа на проекта. Финалистите бяха подготвени с участието на казахстански вокални треньори, хореографи, режисьори, стилисти и технически персонал. „Шоуто включваше уникални творчески решения и специални продукции, което направи големия финал наистина зрелищен и запомнящ се“, каза Раушан Кажибаева.

Победителят в първия сезон на Silk Way Star беше определен чрез комбинирана система: 50% от професионално жури и 50% от онлайн гласуване на публиката на silkwaystar.org.

Големият финал беше излъчен на живо по телевизионния канал Jibek Joly. Едновременно с това се проведоха и едновременни излъчвания в Азербайджан, Таджикистан, Киргизстан и Монголия.

През целия проект милиони зрители по целия свят следяха участието на талантливите изпълнители в този международен вокален мегапроект.

Проектът „Silk Way Star“ беше реализиран по силата на споразумение между Телевизионно-радиокомплекса на президента на Република Казахстан и China Media Group (CMG).



