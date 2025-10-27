В Алмати внедряват „умни“ технологии за водоснабдяване и канализация

В Алмати се реализира поетапно проектът „Умный водоканал“ (Интелигентен водоканал), насочен към цифровизация и автоматизация на всички основни процеси на водоснабдяване и водоотвеждане, съобщава кореспондентът на агенция Kazinform.

Това съобщиха от ГКП „Алмати Су“ в отговор на официално запитване от агенцията.

— Реализирани са проекти за автоматизация на отчитането на електроенергията, фактурирането и системата за документооборот. С цел обслужване на измервателните уреди и автоматиката на технологичните процеси при производството и разпределението на вода, отвеждането и пречистването на отпадъчните води, в предприятието функционира отделно структурно подразделение, — се казва в отговора.

Според информацията на предприятието, през последните години в предприятието са внедрени технологии за честотно регулируеми задвижвания, работещи в автоматичен режим, което значително е повишило енергийната ефективност на работата на помпените станции.

Извършена е замяна на системите за защита на дълбоководните помпи с електроника от съветско производство с модерно оборудване от различни чуждестранни производители.

По-специално, автоматика за плавно стартиране на помпи и станции за защита от известни производители на промишлена електроника.

В компанията потвърдиха, че разглеждат въвеждането на елементи на изкуствен интелект и „умни“ мрежи в рамките на развитието на системата „Умни водоканали“.

— Технологиите на интернет на нещата (IoT) и автоматизираните аналитични системи ще позволят в бъдеще да се прогнозират течове, аномалии в налягането и потреблението, както и да се оптимизира подаването на вода в реално време. В момента се провежда подготвителен етап – формиране на инфраструктура и внедряване на оборудване, съвместимо с цифрови системи за управление, – отбелязаха в „Алмати Су“.

В периода 2025–2027 г. се планира реализацията на три ключови проекта:

автоматизирана система за управление на технологичните процеси (АСУТП) на водозаборните, помпените и канализационните станции;

система за обобщен баланс на базата на цифров двойник;

система за управление на ресурсите на предприятието на базата на „1С: ERP“.

Автоматизацията, според „Алмати Су“, ще позволи да се намали консумацията на електроенергия и износването на оборудването, да се намалят загубите на вода и авариите, да се повиши оперативността и качеството на обслужването на потребителите, както и да се оптимизират разходите и броят на персонала.

За да се ускорят процесите на цифровизация в предприятието, е създаден Проектен офис, който реализира задачи в рамките на национални проекти:

проект за водоснабдяване „Чиста вода във всеки дом“, който включва комплексна програма за модернизация на обекти и мрежи с въвеждане на комплексна автоматизация на технологичните процеси;

проект за канализация „Чист поток“, който включва комплексна програма за реновация, модернизация и техническо преоборудване на цялата инфраструктура на канализационните пречиствателни съоръжения, като се отчита перспективата за развитие на града и агломерациите.

Тези нововъведения са насочени към осигуряване на стабилно, качествено и безопасно водоснабдяване за жителите на Алмати.

Припомняме, че в Алмати продължава активното развитие на цифровата инфраструктура в рамките на концепцията за „умния град“.

Днес към платформата на Единната система за видеонаблюдение са свързани над 50 хиляди камери за обществено видеонаблюдение, от които 2,2 хиляди са оборудвани с функция за разпознаване на лица.

автор: Камшат Абдирайым

източник: www.inform.kz

