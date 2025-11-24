Увеличаването на директните полети между Китай и Европа ще посрещне растящото търсене

Директните полети между Китай и Европа се разширяват, за да отговорят на нарастващото търсене на пътувания от Европа, в резултат на политиката на Китай за безвизово влизане.

Китайската авиокомпания Hainan Airlines току-що стартира нова директна пътническа услуга между Брюксел и община Чунцин в югозападен Китай в събота.

Маршрутът, изпълняван три пъти седмично като полет HU470 от Брюксел, е четвъртата директна връзка на превозвача от Брюксел до континентален Китай, след полетите до Пекин, Шанхай и Шънджън, съобщи авиокомпанията.

С добавянето на полетите Брюксел-Чунцин, Hainan Airlines вече извършва 17 седмични пътнически услуги между Белгия и Китай.

По-рано този месец Китай обяви, че ще разшири 240-часовата си безвизова транзитна програма до повече пристанища и ще удължи едностранните си споразумения за освобождаване от визи за 45 държави до 31 декември 2026 г., в поредния ход на страната за по-нататъшно отваряне към света.

Данни от множество онлайн туристически платформи показват, че след обявяването на политиката, поръчките на самолетни билети до Китай от европейски страни, включително Франция, Германия, Испания и Швеция, са се увеличили бързо.

„Докато обработваме регистрацията на пътниците, забелязахме и постепенно увеличение на дела на чуждестранните пътници, пътуващи до Китай, от първоначалните 10% до около 50% сега“, каза Ли Менг, генерален мениджър на офиса на Hainan Airlines в Брюксел.

Анализатори от индустрията смятат, че мерките за облекчаване на визовия режим и разширяването на полетни маршрути създават благоприятен цикъл, като всеобхватно ускоряват свързаността между Китай и Европа.

„Това, което виждаме също, е, че от момента, в който визите за белгийски пътници за Китай бяха премахнати, вече нямаме такива. Ако пътувате за по-малко от 30 дни, това наистина прави огромна разлика. И това, което виждаме – работата с Хайнан (авиокомпании), с нова дестинация, с директни полети до Китай от и до Китай – това прави огромна разлика както за китайските пътници, които искат да се свържат с Европа, така и за белгийските пътници, които (искат да посетят) Китай“, каза Силви ван ден Ейнде, главен директор по пътническата авиация в Brussels Airport Company.

Според съобщения в европейските медии, продължаващите усилия на Китай за оптимизиране на политиката си за входни визи ще донесат нови възможности за глобалните туристи, пътуващи до Китай. Този ход се разглежда като важна стъпка в насърчаването на културния обмен, подобряването на пътуванията и засилването на икономическото и търговското сътрудничество.

Омен, управител на туристическа агенция в Белгия, каза: „Имаме безвизова политика, която помага много. Така че получаваме все повече клиенти, а други туроператори в Белгия също получават все повече клиенти. Хората се интересуват все повече от пътуване до Китай и ние смятаме, че това е чудесно. Опитваме се да популяризираме Китай колкото е възможно повече.“

„Това наистина е уникална възможност да опознаем Китай по-добре и наистина да разберем китайските иновации и китайската култура“, каза Гуен Сонк, изпълнителен директор на Търговската камара на Фландрия и Китай.

Източник: CCTVPlus

