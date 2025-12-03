Ушаков за срещата Путин – Уиткоф: Обсъдихме териториални въпроси

Коментар от помощника на Президента на Русия Юрий Ушаков относно срещата между Президента Владимир Путин и специалния пратеник на Президента на САЩ Стивън Уиткоф

Ю.Ушаков: Всички знаят, че нашият Президент току-що приключи разговор с двама представители на американския Президент Доналд Тръмп: Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.

Разговорът беше много полезен, конструктивен, съдържателен и продължи <…> пет часа. С други думи, това беше възможност за обстойно обсъждане на перспективите за по-нататъшна съвместна работа за постигане на дългосрочно мирно разрешаване на украинската криза.

Естествено, ние заедно с американските колеги обсъдихме съдържанието на документите, които американците бяха предали преди време на Москва. Не обсъждахме конкретни формулировки или конкретни американски предложения, а по-скоро същността на съдържанието в тези американски документи. С някои неща се съгласихме и Президентът потвърди това на своите събеседници; някои неща предизвикаха критики от наша страна, и Президентът също не скри критичното ни, дори негативно отношение към редица предложения.

Но основното е, че се проведе много полезна дискусия. И най-важното, подчертавам още веднъж, страните декларираха готовността си да продължат да работят заедно за постигане на дългосрочно мирно уреждане в Украйна.

Обсъдихме конкретно териториални въпроси, без които не виждаме разрешаване на кризата. Разбира се, обсъдихме и огромните перспективи за бъдещо икономическо сътрудничество между двете страни. Между другото, това беше обсъждано подробно и преди, на предишни срещи. Но сега беше подчертано, че ако наистина искаме да си сътрудничим – а за това има огромни възможности – тогава трябва да демонстрираме реална ангажираност към това, както в Москва, така и във Вашингтон.

Като цяло, това беше много полезен и добър разговор. И, разбира се, той започна с това, че представителите на Тръмп предадоха поздрави и най-добри пожелания от своя Президент на Владимир Владимирович Путин. И от своя страна нашият Президент помоли партньорите си да предадат приятелски поздрави на Тръмп. Естествено, той предаде не само приятелски поздрави, но помоли да предадат и редица важни политически сигнали, които неговите събеседници регистрираха и, естествено, ще докладват във Вашингтон.

От отговори на въпроси от медиите:

• Договорихме се, че ще продължим контактите с американците на ниво помощници и други представители, по-специално с тези двама души, които пристигнаха днес в Кремъл. Що се отнася до евентуална среща на президентско ниво, това ще зависи от напредъка, който можем да постигнем по този път, чрез упорита и усърдна работа с помощници, представители на Министерствата на външните работи и други ведомства.

• Имаше документ, съдържащ 27 точки. Той ни беше предаден и го прегледахме. Не работихме обаче по формулировките и нямаше дискусии с американските ни колеги по този въпрос. След това получихме още няколко документа, а именно четири документа, които също бяха обсъдени днес на срещата на нашия Президент с Уиткоф и Кушнер. Всички те се отнасят до дългосрочно мирно разрешаване на кризата в Украйна. Първоначално имаше един вариант, след това той беше прецизиран и вместо един се появиха четири документа.

• Все още не е намерен компромис. Някои американски предложения обаче изглеждат горе-долу приемливи. Те обаче трябва да бъдат обсъдени. Някои от предложените ни формулировки са неприемливи.

• С американските ни колеги се договорихме да не разкриваме същността на преговорите. Това е напълно логично. Преговорите бяха напълно закрити и секретни. Предстои още много работа, както във Вашингтон, така и в Москва. Това е договорено и контактите ще продължат.

