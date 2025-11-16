Кремъл говори за контактите между Русия и САЩ по украинския конфликт.

Русия и САЩ обсъждат украинското уреждане на базата на постигнатите в Анкоридж разбирателства, заяви помощникът на президента Юрий Ушаков пред журналиста от телеканал „Россия 1“ Павел Зарубин.

„Ние (с САЩ. — Прим. ред.) активно водим разговори за уреждането на украинския въпрос въз основа на разбиранията, постигнати в Анкоридж. Считаме, че това е наистина добър път за постигане на мирно уреждане“, каза той.

Властите в Киев са информирани за споразуменията, които Владимир Путин и Доналд Тръмп постигнаха по време на преговорите през август, и те не им харесват, отбеляза Ушаков.

Анкоридж не се харесва и на много европейци, но не на всички. Тоест <…> не се харесва на онези, които не искат мирно уреждане, а искат да продължат войната до последния украинец“, обясни помощникът на президента.

Самите САЩ официално не са заявили, че постигнатите споразумения вече не са в сила.

„Има много сигнали, някои ни харесват, други не, но в основата на всичко е Анкоридж“, добави той.

Преговори за Украйна

Срещата на върха между лидерите на Русия и Съединените щати се състоя на 15 август в Аляска. Политиците обсъдиха начини за разрешаване на украинската криза. Путин заяви след срещата, че е възможно да се стигне до края на конфликта.

От началото на годината Русия и Украйна проведоха три кръга преговори в Истанбул: на 16 май, 2 юни и 23 юли. Последния път страните се споразумяха да продължат безсрочния обмен на тежко ранени и болни. Москва също изрази готовност да предаде на Киев още три хиляди тела на загинали военни от ВСУи предложи да се обменят затворници в количество не по-малко от 1,2 хиляди от всяка страна.

Тогава Русия излезе с инициатива за създаване на три работни групи по политически, хуманитарни и военни въпроси, но Украйна така и не отговори на нея. Оттогава преговорният процес е в пауза. Както отбеляза представителят на Кремъл Дмитрий Песков, Москва е отворена за търсене на мирни решения, но властите в Киев са заели пасивна позиция и не желаят да продължат диалога.

източник: ria.ru

Facebook

Twitter



Shares