Ушаков заяви, че Русия подкрепя номинацията на Трамп за Нобелова награда за мир

Русия би подкрепила номинацията на президента на САЩ Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир. Това съобщи на 10 октомври помощникът на президента на Русия Юрий Ушаков.

„Мисля, че в момента бихме подкрепили, ако ни попитат“, цитира журналистът Александър Юнашев думите на Ушаков в своя Telegram-канал.

Помощникът на руския президент също се учуди на „глупостта“ на украинския лидер Владимир Зеленски, който е готов да лобира за интересите на Тръмп в замяна на доставки на американски ракети с голям обсег Tomahawk.

„Мир за предоставяне на оръжие. Това е дори някаква чудовищна мисъл. Ако хората мислят в такива категории, това показва какво представляват“, подчерта той.

На 9 октомври премиерът на Израел Бенямин Нетаняху подкрепи стремежа на Тръмп да получи Нобелова награда за мир във връзка с постигането на споразумение за прекратяване на огъня в сектора Газа.

На 13 август Белият дом съобщи, че седем държави са номинирали Тръмп за Нобелова награда за мир. Сред подкрепилите тази инициатива са премиерите на Армения Никол Пашинян, Израел Бенямин Нетаняху, Камбоджа Хун Манет, президентите на Азербайджан Илхам Алиев, Габон Брис Олиги Нгема, както и правителството на Пакистан и министърът на външните работи на Руанда Оливие Ндухирехе.

Самият Тръмп на 2 септември отговори отрицателно на въпроса на журналистка за желанието му да получи Нобелова награда за мир. Той добави, че иска справедливо отношение към себе си за заслугите си на поста президент на САЩ.

източник: iz.ru

