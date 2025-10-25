Външното министерство на Унгария заяви, че срещата между Путин и Трамп ще се състои, въпреки дезинформацията от либералните медии

„Получих информация, че тя [срещата на върха] ще се състои, и аз вярвам на президента [на САЩ Доналд] Трамп и на президента [на Русия Владимир] Путин повече от либералните медии“,

– заяви министърът на външните работи на Унгария в интервю за списанието American Conservative.

Той нарече Тръмп „единствената надежда за възстановяване на мира в Централна Европа“. Според него „има много хора, които не са заинтересовани от мира – европейските лидери и Украйна“.

„Затова правят всичко възможно, използвайки медиите си, за да разпространяват новини, фалшиви новини, изтичания на информация, твърдейки, че тази среща няма да се състои“,

отбеляза Сиярто.

