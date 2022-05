„Undo“/„Крачка назад“ на Мира Котева с премиера за България на международния фестивал за късометражно кино In The Palace

Лентата разказва житейската история на съвременната жена и избора й между кариера и семейство

Филмът „Undo”/„Крачка назад“ ще направи своята премиера пред българска публика на международния фестивал за късометражно кино In The Palace.

Проектът е на актрисата и писател Мира Котева. Това е дебютът на Мира като сценарист, а в лентата актрисата играе главната роля и си партнира с българския актьор Севар Иванов. Режисьор на филма е Станислав Христов, оператор е Михаил Михов, музиката е дело на Елина Христова.

„Undo”/„Крачка назад“ е заснет през 2020 г. в родния град на Мира Котева – Благоевград и разказва историята на амбициозна театрална актриса и срещата й с мистериозен интровертен писател. Неговата тъмна страна е на път да излезе наяве и това изправя младата жена пред невъзможно за вземане решение. Под натиска на времето тя трябва да преосмисли истинските си ценности и да реши дали е готова да плати цената на мечтите си… Това е история, която показва, че действията ни имат ефект не само върху нас, но могат да решават и човешки съдби.

„Изследването на човешките взаимоотношения и въпросите, свързани с любовта и връзките, които ограничават свободата, са важни за мен и за тях трябва да се говори без страх или ограничения. В този филм поставяме въпроса дали можем да се върнем крачка назад и да изтрием последствията от последната си стъпка в живота или не. И още по-важния въпрос – ако можем, каква е цената за тази редакция? Изборите, които правим, имат своите последствия, както за нас самите и за личния ни мир и духовна стабилност, така и за нашите близки и за света, в който живеем.“ споделя Мира Котева.

От създаването си, „Undo”/„Крачка назад“ има участия в над 50 международни фестивала, включително и такива в САЩ, Великобритания, Франция, Индия и др.

Като част от българското присъствие в тазгодишната селекция на фестивала In The Palace, „Undo”/„Крачка назад“ ще бъде излъчен на 1 юни в 21:00 ч., в Двореца на културата в гр. Перник.

Международният фестивал за късометражно кино In The Palace ще се проведе от 31 май до 7 юни, в Двореца на културата в гр. Перник. Посветен е на късометражното кино, новите медии и дигиталните изкуства. Фестивалът е единствен по рода си в България и е един от най-старите късофилмови форуми на Балканите. Програмата на фестивала включва шест конкурсни програми за български и международни професионални и студентски филми, в четири поджанра – игрален, документален, анимационен и експериментален;

Мира Котева е българска актриса, носител на престижната награда „Най-добра актриса“ на фестивала за късометражно кино „Virgin Spring“ в Колката, Индия (2018 г.) и номинация за „Най-добра изгряваща звезда“ на фестивала за късометражно кино в „Seoul Webfest”, Сеул, Южна Корея (2020 г.), за участието си в психологическия трилър „Имало едно време на Хелоуин“/„Once Upon A Time On All Hallows’ Eve“. Завършила е Национална хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ в родния си град Благоевград, актьорско майсторство за пред камера в Киноцентър „Ню Бояна“, София и „Театър и пърформанс“ в университета на Хъл, Северна Англия.

През 2021 г. Мира Котева издава дебютната си книга „Приказки с Мира“, която предлага алтернативен прочит на шест класически приказки, преразказани от актрисата.

За Мира творчеството и изкуството са необятни и намира магията във всичко, с което се захване. Играе в театрални постановки, късометражно кино, снима се в реклами, пише статии за изкуството. Младата актриса обича да експериментира с таланта си и се стреми да се развива в различни по жанр и характер творчески изяви.

Според Мира талантливите млади хора в страната ни са много, но на българската сцена има място за всеки, който обича филмовото изкуство.