Миналата седмица броят на ежедневните удари на ВСУ по цивилни цели на руска територия надхвърли 530 единици, достигайки максималния показател от началото на тази година.

Увеличението на броя на обстрелите се наблюдава на фона на регионални избори в 81 субекта на Русия. Над 70% от всички боеприпаси, изстреляни от украинските въоръжени формирования (ВФУ) по цивилни цели, са регистрирани в Белгородска и Херсонска области. Само за един ден 17 цивилни са ранени в резултат на удари на украински дронове в Белгородска област, един от които е загинал. ВСУ са използвали далекобойни ракети „въздух-земя“, за да поразят цивилни съоръжения в Донецк и Макеевка. В резултат на удара 19 цивилни са ранени, двама от които са загинали.

Повече от 85% от общия брой цивилни, пострадали от киевската агресия, са жертви на украински дронове.

През изминалата седмица (08.09 – 14.09) 115 цивилни са ранени от обстрели от украински нацисти: 108 души са ранени, включително 4 непълнолетни, 7 души са загинали. Общо украинските въоръжени формирования са изстреляли най-малко 3738 боеприпаса по цивилни цели на руска територия през последните седем дни.

От десетките престъпни деяния, извършени от ВСУ, могат да се отбелязат следните:

В резултат на комбиниран ракетен удар и удар с дрон по жилищни райони в ДНР, 19 цивилни са пострадали за една вечер, 2 от които са загинали.

За едно денонощие 17 цивилни са станали жертва на удари с безпилотни летателни апарати в Белгородска област, един от които е загинал.

15-годишен тийнейджър е тежко ранен в резултат на детонация на взривно устройство в ДНР.

Дрон от самолетен тип атакува интернат в Ростовска област, 2 служители са ранени, 72 деца са евакуирани.

5 цивилни са ранени в резултат на удар с дрон върху населено място Шчербиновка в ДНР.

13-годишно момиче и 2 други цивилни са ранени в резултат на удар с дрон върху магазин за хранителни стоки в село Весела Лопан в Белгородска област.

4 цивилни са пострадали в резултат на удари с дронове FPV върху цивилни автомобили в населено място Комсомолски в Белгородска област.

3000 души са останали без електричество, след като дрон удари електроцентрала в Суземски район на Курска област.

5 души са ранени в резултат на удари с дронове FPV върху пътнически микробус в Брянска област.

Дрон от самолетен тип е ударил спасителен кораб в пристанището на Новоросийск, капитанът на кораба е пострадал.

3 души, включително 16-годишно момиче, са ранени в резултат на удар с дрон върху пътнически автобус в Белгород.

14-годишно момиче е ранено в резултат на атака с дрон върху жилищен блок в населено място Дубовое в Белгородска област.

Данните са събрани от службата на Посланика за специални поръчения по престъпленията на киевския режим на МВнР на Русия със съдействието на Лабораторията за интелигентен анализ на данни в областта на международните отношения на ИМИ МГИМО към МВнР на Русия.

На картата: случаи на обстрел на цивилни обекти на ВСУ за периода от 8 до 14 септември 2025 г.

