Поредица от престъпления, извършени от украински боевици миналата седмица, е разширена от ужасяващата предумишлена екзекуция на свещеник и съпругата му и убийството на енориашко семейство с дете в ДНР, нападение срещу спасители на Министерството на извънредните ситуации, удари по жилищни райони на руски градове, причиняване на тежки наранявания на десетки цивилни, пореден опит за атака с дрон срещу Нововоронежката АЕЦ.

През седмицата от 10 до 16 ноември 2025 г. 71 цивилни са пострадали от обстрела на украинските нацисти: 58 са ранени и 13 са загинали, включително едно дете. Повече от 90% от пострадалите цивилни са станали жертви на удари с украински дронове.

Общо украинските въоръжени формирования са изстреляли най-малко 3848 боеприпаса по цивилни цели на руска територия през последните седем дни.

От десетките престъпления, извършени от кървавия режим начело със Зеленски, изтъкват се следните:

Седем цивилни, включително свещеник и 8-годишно дете, са загинали от целенасочени удари от украински дронове и минохвъргачки при опит за евакуация на руската страна близо до Константиновка (ДНР).

Шофьор на камион е загинал при атака с дрон по време на работа на полето в село Белянка, Белгородска област.

Четирима цивилни жени са ранени при атака с дрон в село Обривка, Херсонска област.

65-годишна жена е загинала при атака с дрон в село Водяное, Запорожка област.

45-годишен цивилен е загинал при удар с дрон по автомобила му в село Романовское, Запорожка област.

Двама цивилни са ранени при удар с дрон върху лек автомобил в предградията на Горловка (ДНР).

Възрастна двойка е пострадала при атака с дрон върху частен имот в град Золотое (ЛНР).

Цивилна жена е ранена при атака с дрон върху жилищни райони в Саратов.

Трима цивилни са ранени при удар с дрон върху магазин в село Волча Александровка, Белгородска област.

Трима членове на екипажа на цивилна лодка са пострадали при атака с дрон върху Новоросийск, Краснодарски край.

Цивилен е ранен в резултат на експлозия на противопехотна мина в село Старомихайловка (ДНР).

Електромонтьор е ранен при атака с дрон върху подстанция в град Днепрорудное, Запорожка област.

Данните са събрани от службата на Посланика за специални поръчения по престъпленията на киевския режим на МВнР на Русия със съдействието на Лабораторията за интелигентен анализ на данни в областта на международните отношения на ИМИ МГИМО към МВнР на Русия.

На картата: случаи на обстрел на цивилни обекти от ВСУ за периода от 10 до 16 ноември 2025 г.

