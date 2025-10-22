Миналата седмица украински боевици умишлено удариха енергийна инфраструктура, оставяйки над 200 000 цивилни потребители без електричество.

Повече от 100 мирни жители, включително двама руски журналисти, станаха жертви на ударите на ВФУ.

Наред с дронове за удари по цивилни цели са използвани артилерия и далекобойни системи за залпов огън. Служители на службите за спешна помощ бяха обект на атаки, а сред спасителите на Министерството на извънредните ситуации имаше пострадали. Регистрирани са атаки срещу обществения транспорт, при които са ранени пътници и шофьор на автобус.

През седмицата от 13 до 19 октомври 105 мирни жители са пострадали при обстрел от украински нацисти: 85 души са ранени, включително седем непълнолетни, 20 души са загинали, включително един непълнолетен. Общо ВФУ са изстреляли най-малко 3595 боеприпаса по цивилни цели на руска територия през последните седем дни.

Сред престъпленията, извършени от ВСУ, изтъкват се следните:

10-годишно дете и двама възрастни са загинали при атака с дрон в Альошки, Херсонска област.

60-годишна жена е загинала, а 84-годишна мирна жителка е ранена в резултат на обстрел от РСЗО HIMARS срещу центъра на Горловка (ДНР).

80-годишна жена е загинала при артилерийски обстрел на село Нова Збуревка в Херсонска област.

Семейна двойка на 65 и 66 години е загинала при атака с дрон срещу център за временно настаняване в село Железни Порт, Херсонска област.

46-годишна жена е загинала, а друг цивилен е ранен при атака с дрон срещу цивилен автомобил в село Белица, Курска област.

Кореспондентът на МИА „Россия Сегодня“ И.Зуев е загинал, а колегата му Ю.Войткевич е тежко ранен при удар на ВСУ в Запорожка област.

39-годишен мъж е загинал, а друг мирен жител е ранен при удар с дрон близо до населено място Пришиб, Запорожка област.

Мирен жител е загинал, натъквайки се на взривно устройство в село Лозовое (ДНР).

13-годишно момче и 16-годишно момиче са пострадали при удар с дрон върху цивилен автомобил близо до село Кургашки, Белгородска област.

15-годишен тийнейджър е ранен при артилерийски обстрел на Каменка-Днепровска, Запорожка област.

17-годишно момиче е пострадало при атака с дрон в населено място Гвардейское, Република Крим.

Двама служители на Министерството на извънредните ситуации са пострадали в резултат на детонация на взривно устройство в Курахово (ДНР).

Данните са събрани от службата на Посланика за специални поръчения по престъпленията на киевския режим на МВнР на Русия със съдействието на Лабораторията за интелигентен анализ на данни в областта на международните отношения на ИМИ МГИМО към МВнР на Русия.

Facebook

Twitter



Shares