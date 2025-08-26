През изминалата седмица ВСУ активно използваха ударни безпилотни летателни апарати и високоточни системи за РСЗО с осколъчни и шрапнелни бойни части срещу цивилното население на Русия.

Най-често жители на Белгородска област и ДНР ставаха жертва на украински удари. Всеки четвърти пострадал е от Белгородска област.

ВСУ активно насочваха своите ударни дронове към жилищни сгради и частни къщи, цивилна лека селскостопанска техника, работеща на полето по време на прибиране на реколтата, търговски и социални обекти.

ВФУ използваха РСЗО HIMARS за удари по жилищни сгради в гр. Рилск в Курска област и гр. Енакиево в ДНР. В резултат на попадането на 4 високоточни ракети в Рилск, 4 души са ранени с различна степен на тежест. 20 високоточни далекобойни ракети РСЗО HIMARS M30A1 с шрапнелна бойна част са използвани за удар по жилищен район в Енакиево. В резултат на удара 2 души са загинали, други 21 цивилни са получили различни наранявания, сред пострадалите – един непълнолетен.

През седмицата от 18 до 24 август 140 цивилни са пострадали от обстрел от украински нацисти: 121 души са ранени, включително 8 непълнолетни, 19 души са загинали, включително едно дете. Общо украинските въоръжени формирования са изстреляли най-малко 2357 боеприпаса по цивилни цели на руска територия.

Сред многото престъпни удари на ВФУ се открояват следните:

В Херсонска област 10-годишно дете загива заедно с майка си, баща и 4-годишно дете са ранени в резултат на артилерийски удар.

Двама души са загинали, а 21 други са ранени в резултат на удар с РСЗО HIMARS по жилищна сграда в Енакиево.

Двама спасители са пострадали при гасене на пожар в резултат на няколкократен артилерийски обстрел в Херсонска област

Местен жител е загинал, а 14-годишно момче е ранено в резултат на удар с боеприпас, пуснат от дрон.

Три служителки на селскостопанско предприятие в Курска област са ранени от детонация на суббоеприпас по време на сортиране на картофи.

20 000 души са останали без електричество в Херсонска област в резултат на артилерийски удар по енергиен обект.

Трима служители на Министерството на извънредните ситуации са пострадали от детонация на невзривен преди това боеприпас по време на гасене на пожар.

В село Свен-Транспортная в Брянска област дрон от самолетен тип е ударил частна къща, ранявайки 4 души, включително 12-годишно дете.

В резултат на детонацията на ВПО в Донецк, 79-годишен цивилен е тежко ранен.

13-годишно дете и майка му са ранени в резултат на удар с безпилотен летателен апарат по частна къща в Нова Таволжанка.

Данните са събрани от Службата на Посланика за специални поръчения по въпросите на престъпленията на киевския режим на МВнР на Русия със съдействието на Лабораторията за интелигентен анализ на данни в областта на международните отношения на ИМИ МГИМО към МВнР на Русия.

На картата: случаи на обстрел на цивилни обекти от ВСУ за периода от 18 до 24 август 2025 г.

