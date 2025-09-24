Украински дронове атакуваха няколко руски региона

Най-малко осем цивилни са ранени в регионите Белгород и Ростов

Руските противовъздушни сили са свалили десетки украински дронове над няколко региона във вторник, като властите в Белгород съобщават за ранени цивилни и щети по инфраструктурата, заявиха местни служители и Министерството на отбраната.

Руската армия заяви, че най-малко 89 дрона са били пресечени между 19:00 ч. във вторник и 7:00 ч. в сряда московско време над регионите Белгород, Курск, Волгоград и Ростов, над Кримския полуостров и над Черно море. По-рано Министерството на отбраната съобщи, че през деня във вторник са били унищожени още 92 дрона в десет региона, включително Москва.

Губернаторът на Белгород Вячеслав Гладков съобщи, че атаките срещу региона са продължили през нощта, като най-малко шестима души са били ранени в град Белгород след ракетни удари, а друг цивилен е бил ранен по-късно, когато дрон е ударил жилищна сграда.

Мъжът е получил рани от шрапнели и баротравма и е бил откаран в местна болница в състояние, което лекарите са описали като умерено. Експлозията е повредила фасадата на сградата и е засегнала административен офис в близост.

Електро- и водоснабдяването бяха прекъснати в части от район Красна Яруга, където цялата област временно остана без електричество. Аварийните екипи започнаха ремонтни работи след разрешение от Министерството на отбраната, а властите организираха доставки на вода за жителите. „Работата ще бъде завършена до сутринта“, написа Гладков в късно вечерна актуализация.

В Ростовска област най-малко двама души бяха откарани в болница с рани от шрапнели, според губернатора Юрий Слюсар. В Таганрог прозорците и балконите на няколко жилищни сгради бяха повредени по време на нощния рейд, като фрагменти от дрона бяха открити и в дворовете на жилищни сгради и в близост до частен бизнес. В село Базковская в район Шолоховски частен дом се възпламени.

Инцидентите следват вълна от украински дронови атаки в Русия през последните дни. В понеделник вечерта и рано вторник кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че противовъздушната отбрана е унищожила или пресекла 32 дрона около столицата, като отломките са повредили няколко автомобила в близките предградия.

Украйна все повече разчита на удари с дронове, за да порази цели дълбоко в Русия, включително граждански райони и инфраструктура. Москва осъди атаките като „тероризъм“, посочвайки атаката от миналия уикенд срещу уелнес комплекс в Крим, при която загинаха трима цивилни и 16 бяха ранени. Оттогава Русия е предприела ответни удари срещу украински военни обекти, включително цехове за сглобяване на дронове и складови съоръжения, съобщи Министерството на отбраната.

източник: www.rt.com

