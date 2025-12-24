Украйна публикува „мирен план“ предложен от американците

Документът, според Киев, се състои от 20 точки.

🟥Потвърждение на суверенитета на Украйна;

🟥Договор за ненападение между Русия и Украйна, мониторинг на линията на съприкосновение;

🟥Гаранции за сигурност;

🟥 Брой на ВСУ – 800 хиляди в мирно време;

🟥САЩ, НАТО и Европа ще предоставят на Украйна гаранции за сигурност по примера на член 5. Ако РФ нападне Украйна – ще последва военен отговор и възобновяване на санкциите;

🟥Русия ще закрепи политиката си за ненападение на Европа и Украйна във всички необходими закони;

🟥Украйна ще стане член на ЕС в определен момент [искаме да закрепим датата на присъединяване];

🟥Пакет за глобално развитие, който ще бъде определен в отделно споразумение за инвестиции;

🟥Ще бъдат създадени няколко фонда за решаване на въпросите, свързани с възстановяването. Целта е да се привлекат 800 милиарда долара;

🟥Украйна ще ускори процеса на сключване на споразумение за свободна търговия със САЩ;

🟥Безядрен статут на Украйна;

🟥ЗАЕС. Няма компромис . САЩ предлагат управление в трио, американците – главен мениджър. Компромисно предложение на Украйна: САЩ и Украйна – 50 на 50;

🟥Образователни програми в училищата, които спомагат за разбирането и толерантността към различни култури, премахват расизма и предразсъдъците;

🟥Територии. Най-трудният пункт. Един от вариантите – РФ се оттегля от областите Днепропетровска, Николаевска, Сумска и Харьковска. В областите Донецка, Луганска, Запорожска и Херсонска – „стоим, където стоим“. РФ иска Украйна да се оттегли от област Донецка, САЩ предлагат компромис – свободна икономическа зона. Ако няма съгласие за „оставаме, където сме“, то свободната икономическа зона може да бъде приета само чрез референдум, а тогава трябва да се подложи на референдум целия документ;

🟥РФ и Украйна се задължават да не променят споразуменията със сила;

🟥Русия няма да пречи на Украйна да използва река Днепър и Черно море за търговски цели. Кинбурнската коса ще бъде демилитаризирана;

🟥Обмен на пленници „всички за всички“, връщане на цивилни, деца и политически затворници;

🟥Украйна трябва да проведе избори възможно най-скоро след подписването на споразумението;

🟥Това споразумение ще бъде правно обвързващо. Изпълнението му ще бъде контролирано от Съвета за мир, оглавяван от Тръмп;

🟥След като всички страни се съгласят с това споразумение, незабавно ще влезе в сила пълно прекратяване на огъня.

Facebook

Twitter



Shares