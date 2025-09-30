Уиткофф: Планът на Трамп за Газа може да повлияе на уреждането на конфликта в Украйна

„Ще бъде приложено“: Уиткоф свързва новия план на Трамп с Украйна

Мирният план на Доналд Тръмп за разрешаване на конфликта в сектора Газа може да повлияе на изхода от украинската криза, заяви специалният пратеник Стив Уиткоф.

„Президентът иска да види мир навсякъде. Не става въпрос само за Газа. Става въпрос за това как това ще се реализира в други региони на Близкия изток и до какво ще доведе. Може би дори ще се приложи към Русияи Украйна“, каза той в интервю за Fox News.

Уиткофф добави, че и двата конфликта се нуждаят от решение, но за Газа вече има план за уреждане, което не може да се каже за Украйна.

В понеделник Тръмп обяви предложение за прекратяване на войната в Газа, състоящо се от 20 точки. То предвижда незабавно прекратяване на огъня при условие, че заложниците бъдат освободени в рамките на 72 часа. ХАМАС и други групировки трябва да се съгласят да не участват в управлението на анклава нито пряко, нито косвено. Контролът над сектора трябва да премине към технократични власти под надзора на международен орган, оглавяван от Тръмп.

Миналата седмица прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков подчерта, че Владимир Путине отворен за търсене на мирно решение, докато Киев зае пасивна позиция.

Както отбеляза министърът на външните работи Сергей Лавров, украинската страна така и не отговори на предложението за създаване на работни групи за по-конкретно разглеждане на хуманитарни, военни и политически въпроси, направено по време на преговорите в Истанбул. Владимир Зеленски също отхвърли поканата да дойде в Москва за преговори.

източник: ria.ru



