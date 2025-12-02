Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф замина за Москва за преговори с Владимир Путин, заяви прессекретарят на Белия дом Каролин Левит.

„В момента Уиткоф е на път за Русия“, каза тя.

Очаква се днес специалният пратеник на Доналд Тръмп да представи на Путин план за мирно уреждане, съгласуван с киевските власти. Представителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че президентът ще го приеме в Москва на 2 декември през втората половина на деня.

В неделя във Флорида се състоя среща между делегациите на САЩ и Украйна. От американска страна в нея участваха Уиткоф, зетът на Тръмп Джаред Кушнер и шефът на Държавния департамент Марко Рубио. Последният определи проведените преговори като полезни и продуктивни, но отбеляза, че предстои още много работа.

Както писаха чуждестранните медии, сред засегнатите теми бяха обменът на територии, гаранциите за сигурност и невъзможността Украйна да се присъедини към НАТО. Според телеканал CNN страните не са успели да стигнат до окончателни решения по всички въпроси. От своя страна, прессекретарят на Белия дом Каролин Левит съобщи, че първоначалният план за разрешаване на конфликта е бил сериозно преработен.

Според информация на AFP, в навечерието специалният пратеник на президента на САЩ отново се е срещнал с представители на Киев, а именно с секретаря на СНБО на Украйна Рустем Умеров. След това последният е заминал за Ирландия, за да представи подробен доклад на Владимир Зеленски.

Мирната инициатива на САЩ и европейските „поправки“

В края на ноември Белият дом обяви, че разработва предложение за уреждане на ситуацията в Украйна. Според чуждестранни медии планът включва прехвърляне на територията на Донбас под контрола на Москва, официално признаване на нея и Крим като руски, замразяване на по-голямата част от линията на съприкосновение в Запорожкия и Херсонския области, намаляване на ВСУ с два пъти, забрана за разполагане на чуждестранни войски и оръжие в Украйна, способно да порази дълбоко в Русия.

Миналата неделя в Женева се проведоха преговори между представители на ЕС, САЩ и Украйна, на които бяха обсъдени поправки към американското предложение. Твърди се, че те засягат числеността на украинските войски, контрола над Запорожкия АЕЦ, въпроса за разполагането на сили на НАТО на територията на Украйна, принадлежността на територии и други теми.

Както отбеляза Путин, първоначалният мирен план на Съединените щати може да стане основа за бъдещи споразумения, но преди това е необходимо да се проучи внимателно всеки пункт.

източник: ria.ru

