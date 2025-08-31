Уиткофф докладва резултатите от срещите с Путин директно на Трамп

WSJ научи за докладите на Уиткоф директно до Тръмп след срещите с Путин

Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стивън Уиткоф докладва за резултатите от срещите с руския лидер Владимир Путин директно на шефа на Белия дом. За това съобщи на 31 август вестникът The Wall Street Journal (WSJ).

Отбелязва се, че американският специален пратеник е информирал Тръмп за хода на преговорите веднага след тяхното приключване. При това съдържанието на разговора им почти не достига до другите служители на администрацията на Белия дом.

Според публикацията, това съответства на склонността на президента на САЩ да се ограничава с малък кръг съветници.

Последната среща между Уиткоф и Путин се състоя на 6 август в Кремъл. Те разговаряха около три часа. По-късно помощникът на президента на Руската федерация Юрий Ушаков сподели, че страните са обсъдили конфликта в Украйна и перспективите за възможно развитие на руско-американското стратегическо сътрудничество.

Агенция Reuters съобщи на 28 август, че Уиткоф е присъствал на преговорите с Путин без стенограф. Беше уточнено, че това е попречило на записването на точните формулировки на предложенията на президента на РФ по време на срещата.

източник: iz.ru

