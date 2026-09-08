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Учители от Частна езикова гимназия „Проф. Иван Апостолов“ преминаха Erasmus+ обучения в Сплит

Недялко Тенев

Международните курсове представиха нови методи за учене извън класната стая, работа в музеи и използване на технологии с изкуствен интелект в образованието

Преподаватели от Частна езикова гимназия „Проф. Иван Апостолов“ участваха в два обучителни курса по програма Erasmus+ в Сплит, Хърватия. Обученията се проведоха между 10 и 14 август и бяха насочени към прилагането на съвременни и интерактивни методи на преподаване.

В курса „ICT and Outdoor Teaching and Learning“ участваха Маргарита Тренчева и Милена Колева, а „Museum-Based Learning“ преминаха Милена Ружева и Елена Бузова.

Технологии и обучение извън класната стая

Двата курса поставиха силен акцент върху практическата работа. Участниците се включиха в интерактивни занимания и различни задачи, като се запознаха и с възможностите за използване на нови технологии, базирани на изкуствен интелект.

Обучението „ICT and Outdoor Teaching and Learning“ е насочено към съчетаването на дигитални инструменти с преподаване и учене извън традиционната класна стая.

Идеята е различната среда и технологиите да бъдат използвани за по-активно участие на учениците и за превръщане на учебния процес в практическо преживяване.

Музеят като място за образование

Другият курс – „Museum-Based Learning“, поставя акцент върху възможностите музеите и културните пространства да бъдат използвани като среда за обучение.

Подобен подход позволява учебното съдържание да бъде свързано с конкретни обекти, истории и преживявания, като учениците участват активно в процеса вместо единствено да получават готова информация.

Новите идеи ще бъдат приложени и с учениците

От гимназията посочват, че голяма част от придобитите знания могат директно да бъдат пренесени в работата с учениците – както по време на редовните учебни часове, така и в допълнителни дейности и ученически клубове.

Сред практическите идеи са различни игри за опознаване и „разтопяване на леда“, лов на съкровища и други интерактивни задачи.

Целта им е да насърчават екипната работа, креативността, комуникацията и активното участие на учениците.

Участието в Erasmus+ обученията е част от стремежа на Частна езикова гимназия „Проф. Иван Апостолов“ да инвестира в професионалното развитие на своите преподаватели и да превръща международния обмен на опит в нови възможности за учениците.

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