Участниците в Silk Way Star получават награди от името на казахстанския президент

В понеделник казахстанският държавен съветник Ерлан Карин връчи високи награди на участниците и организаторите на престижния международен конкурс „Silk Way Star“ от името на казахстанския президент в Акорда.

Победителката в азиатския вокален мегапроект „Silk Way Star“ Мишел Джоузеф, представляваща Монголия, беше наградена с орден „Достык“ (Приятелство), 2-ра степен, за значителните си постижения в музикалното изкуство, както и за приноса си към приятелството между народите.

Група от участниците и организаторите на проекта също получиха благодарствени писма от името на държавния глава Касим-Жомарт Токаев.

В речта си по време на церемонията по връчването на наградите държавният съветник Карин изрази благодарност към основните домакини на проекта – Телевизионно-радиокомплексът на президента на Казахстан и China Media Group (CMG).

Карин заяви, че вокалният конкурс „Silk Way Star“ се е оказал успешен международен проект, който е допринесъл за укрепването на приятелството между страните в региона и е демонстрирал общите традиции и ценности на нашите народи.

Големият финал на „Silk Way Star“ беше излъчен на живо по телевизионния канал „Jibek Joly“, където победител стана Мишел Жозеф от Монголия.

Общата аудитория на предаванията на живо по телевизията и стрийминг услугите възлиза на около 120 милиона зрители по целия свят.

„Silk Way Star“ се превърна в първия мегапроект за вокално изкуство, който не само събра артисти от различни страни, но и формира нова културна ос на Азия. За първи път Азия предлага на света свой собствен формат – смел, мащабен и с амбициите на глобален културен център.

Проектът демонстрира рекордно ниво на ангажираност: малко музикални шоута в Азия са в състояние да съберат аудитория, сравнима с европейските и американските формати. Преминаването на следващия сезон в Китай превръща Silk Way Star в мобилна културна платформа, която може да се движи между регионите, подобно на Олимпийските игри.

Facebook

Twitter



Shares