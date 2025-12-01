Уан И: Провокативните изказвания на настоящия японски лидер относно Тайван открито подкопават историческия прогрес

Членът на Политбюро и директор на Службата по външни работи на ЦК на ККП Уан И проведе телефонен разговор с Еманюел Бон, дипломатически съветник на френския президент.

Уан И изложи позицията на Китай по въпроса за Тайван и подчерта, че провокационните изявления на настоящия лидер на Япония, свързани с Тайван, представляват откровено връщане назад в историята и накърняват суверенитета и териториалната цялост на Китай. Китай и Франция, като постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН и всеобхватни стратегически партньори, трябва заедно да защитават резултатите от победата във Втората световна война и да се подкрепят твърдо по въпроси, засягащи основните интереси на другата страна. Китай очаква Франция да продължи да отстоява принципа за „един Китай“.

Еманюел Бон заяви, че Франция неизменно следва принципа за „един Китай“ и разбира напълно справедливата позиция на Китай по въпроса за Тайван. Президентът Макрон очаква скоро да посети Китай, за да укрепи и задълбочи приятелството между двамата държавни лидери и да проведе задълбочен стратегически диалог относно развитието на френско-китайските и европейско-китайските отношения, както и съвместното справяне с глобалните предизвикателства.

