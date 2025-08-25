Турският президент Ердоган: „Векът на Турция ще бъде свободен от терор“

„Ще продължим да вървим с твърди стъпки към целта за Турция без терор“

В речта си по повод 954-тата годишнина от победата при Манцикерт в окръг Ахлат, Битлис, турският президент Ердоган заяви: „Ще продължим да вървим уверено към целта си за Турция без терор, която дразни и тревожи нашите врагове, с твърди стъпки и знаейки какво искаме. Всички заедно ще изградим една светла Турция, в центъра на която ще царят спокойствие, мир и любов, без да накърняваме наследството на нашите мъченици и гази.“

Президентът Реджеп Тайип Ердоган произнесе реч по повод 954-тата годишнина от победата при Манцикерт в район Ахлат, Битлис.

Изразявайки благодарността си към всички мъченици и гази, от победата при Манцикерт до битката при Чалдиран, и от войната за независимост до победата на 15 юли, които са жертвали живота и кръвта си за родината, за полумесеца и за независимостта и бъдещето на нацията, президентът Ердоган подчерта, че ще продължат да защитават Турция, наследството на мъчениците, вечната държава и ценностите, за които мъчениците са жертвали живота си, до последния си дъх.

Президентът Ердоган заяви: „Векът, в който живеем, иншаллах ще остане в историята като векът на Турция. Никога няма да се подведем от игрите на никого и няма да попаднем в капаните по пътя, който сме начертали за една много по-ефективна, много по-уважавана и много по-просперираща Турция. Ще продължим да вървим уверено към целта за Турция без терор, която дразни и тревожи нашите врагове, с твърди стъпки и знаейки какво искаме. Всички заедно ще изградим една светла Турция, в центъра на която ще царят спокойствие, мир и любов, без да накърняваме наследството на нашите мъченици и гази.“

Communications Website: https://www.iletisim.gov.tr/english/haberler/detay/we-will-continue-to-walk-towards-the-goal-of-a-terror-free-turkiye-with-firm-steps





Facebook

Twitter



Shares