Туризъм в Египет: най-добрите места за посещение и какво да видите
От величествените пирамиди в Гиза и древните храмове на Луксор до спокойните води на Нил, Червено море и пустинните оазиси – открийте най-впечатляващите места в Египет.
Египет е една от онези дестинации, които трудно могат да бъдат разгледани само с едно пътуване. Тук древни пирамиди и храмове се редуват с оживени градове, пустинни оазиси, коралови рифове и спокойните води на Нил.
За първо посещение най-популярният маршрут обикновено включва Кайро и Гиза, Луксор, Асуан и Абу Симбел, но страната предлага много повече. Египет има седем обекта в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство, сред които пирамидите от Гиза до Дахшур, историческият Кайро, древните Тива и некрополът ѝ и нубийските паметници от Абу Симбел до Филае.
Ето местата, които си заслужава да включите в маршрута си.
1. Пирамидите в Гиза – чудото, което трябва да видите поне веднъж
Няма как да започнем с друго място.
Пирамидите в Гиза са символът на Египет и една от най-великите архитектурни загадки на древния свят. Комплексът включва трите големи пирамиди – на Хуфу, Хафра и Менкаура – както и прочутия Сфинкс.
Голямата пирамида на Хуфу е единственото оцеляло чудо от древните Седем чудеса на света. ЮНЕСКО включва цялата зона между Гиза и Дахшур в световното наследство като част от древния некропол на Мемфис.
Тук обаче има една важна подробност: не се ограничавайте само до снимка пред пирамидите.
Разходете се около комплекса, отделете време за Сфинкса и, ако условията позволяват, посетете някои от вътрешните пространства.
Няма как да започнем с друго място.
Пирамидите в Гиза са символът на Египет и една от най-великите архитектурни загадки на древния свят. Комплексът включва трите големи пирамиди – на Хуфу, Хафра и Менкаура – както и прочутия Сфинкс.
Голямата пирамида на Хуфу е единственото оцеляло чудо от древните Седем чудеса на света. ЮНЕСКО включва цялата зона между Гиза и Дахшур в световното наследство като част от древния некропол на Мемфис.
Тук обаче има една важна подробност: не се ограничавайте само до снимка пред пирамидите.
Разходете се около комплекса, отделете време за Сфинкса и, ако условията позволяват, посетете някои от вътрешните пространства.
2. Сакара – мястото, където започва историята на пирамидите
Много туристи посещават Гиза и пропускат Сакара, а това е голяма грешка.
Тук се намира Стъпаловидната пирамида на Джосер, която ЮНЕСКО определя като първата монументална каменна сграда и първата пирамида в Египет.
Комплексът е част от огромния древен некропол на Мемфис. Освен пирамидата можете да разгледате множество гробници и други археологически останки.
Сакара е особено интересна за хора, които искат да разберат как се е развивала египетската архитектура, преди строителите да достигнат до гладките пирамиди в Гиза.
Ако разполагате с повече време, добавете и Дахшур, където се намират Червената пирамида и Счупената пирамида.
3. Кайро – градът, в който древността среща съвременността
Кайро не трябва да бъде само началната точка за посещение на пирамидите.
Градът сам по себе си е огромна забележителност.
Историческият Кайро е включен в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство. Районът съдържа джамии, медресета, хамами, фонтани, исторически къщи и други архитектурни паметници. ЮНЕСКО го определя като един от най-старите ислямски градове в света.
Разходката из старите квартали е съвсем различно преживяване от посещението на пирамидите.
Тук ще видите тесни улици, малки магазини, исторически джамии и оживени пазари.
Какво още да видите в Кайро?
Сред местата, които си заслужава да включите, са:
- Цитаделата на Саладин;
- джамията „Мохамед Али“;
- историческият район Ал-Муиз;
- базарът Хан ел-Халили;
- Коптският Кайро;
- Египетският музей;
- Големият египетски музей в района на Гиза.
Така ще получите много по-пълна представа за историята на Египет.
4. Луксор – най-доброто място за любителите на Древен Египет
Ако пирамидите са символът на Египет, Луксор е мястото, където можете най-дълбоко да се потопите в историята на фараоните.
Съвременният Луксор се намира на мястото на древните Тива, които са били столица на Египет през важни периоди от неговата история.
ЮНЕСКО включва Древните Тива и некропола ѝ в световното наследство. В комплекса влизат храмовете Карнак и Луксор, царските храмове на западния бряг и прочутата Долина на царете.
Това е район, в който спокойно можете да прекарате няколко дни.
5. Храмът Карнак – монументален комплекс край Нил
Карнак не е един храм, а огромен религиозен комплекс, който се развива в продължение на векове.
Най-впечатляващата част за много посетители е Голямата хипостилна зала с нейните масивни колони.
Разходката между тях създава усещане за мащаба на древната цивилизация, което трудно може да бъде предадено чрез снимки.
Обърнете внимание и на релефите и йероглифите. Те не са просто декоративни елементи — чрез тях древните египтяни са представяли богове, владетели, ритуали и важни исторически събития.
6. Долината на царете – гробниците на фараоните
На западния бряг на Нил се намира Долината на царете – едно от най-известните археологически места в света.
Вместо огромни пирамиди тук владетелите са погребвани в скални гробници.
Стените на много от тях са покрити с цветни изображения и религиозни текстове, които разкриват представите на древните египтяни за смъртта и задгробния живот.
Една от най-известните гробници е тази на Тутанкамон.
Но не се ограничавайте само с нея. В зависимост от актуалния режим на достъп могат да бъдат отворени различни гробници, а някои са особено впечатляващи заради запазените си стенописи.
7. Храмът на Хатшепсут – архитектура в подножието на скалите
Храмът на Хатшепсут е едно от най-фотогеничните места в Луксор.
Той е построен в района Дейр ел-Бахари и е впечатляващо интегриран в скалния пейзаж.
Терасите, колоните и огромната каменна фасада създават архитектурна композиция, която изглежда едновременно строга и величествена.
Хатшепсут е една от най-известните жени владетели на Древен Египет, а храмът е свързан с нейното управление и култа към нея.
Ако посещавате Луксор, не пропускайте тази забележителност.
8. Асуан – Нил в най-спокойния си вид
След интензивните археологически обиколки на Луксор Асуан предлага съвсем различна атмосфера.
Градът е разположен по Нил и е известен с островите, зелените брегове, пустинния пейзаж и нубийската култура.
Официалният туристически портал на Египет подчертава именно комбинацията от сините води на Нил, зеленината, пустинята и богатото нубийско културно наследство на района.
Едно от най-приятните преживявания тук е разходка с фелука – традиционна ветроходна лодка.
Най-доброто време е около залез, когато светлината върху Нил и пустинните хълмове създава великолепни пейзажи.
9. Храмът Филае – светилището на богинята Изида
Филае е един от най-красивите храмови комплекси в Египет.
Храмът е посветен на богинята Изида и се намира на остров Агилкия, след като първоначалният храмов комплекс е преместен заради изграждането на Асуанския язовир.
Това е част от историята на една от най-впечатляващите международни спасителни операции за културно наследство.
ЮНЕСКО посочва, че храмовете на Филае и Абу Симбел са сред паметниците, спасени от покачващите се води на Нил в рамките на международната кампания от 1960 до 1980 г.
До храма се стига с лодка, което прави самото пристигане част от преживяването.
10. Абу Симбел – храмовете на Рамзес II
Ако има едно място, заради което си заслужава да пътувате още по на юг, това е Абу Симбел.
Фасадата на Големия храм е доминирана от четири колосални статуи на Рамзес II. Всяка от тях е висока около 21 метра. Храмът е изсечен в скалата през XIII век пр.н.е.
Но историята на Абу Симбел не приключва с древността.
През XX век храмът е заплашен от потапяне заради изграждането на Асуанския язовир. Благодарение на международната кампания на ЮНЕСКО комплексът е преместен и спасен.
Днес Абу Симбел е част от обекта на световното наследство „Нубийски паметници от Абу Симбел до Филае“.
Това е едновременно археологическо чудо и впечатляващ пример за международното опазване на културното наследство.
11. Александрия – Средиземноморското лице на Египет
Александрия предлага съвсем различно усещане от Кайро и Луксор.
Градът е основан от Александър Велики през 332 г. пр.н.е. и впоследствие се превръща в един от най-важните центрове на елинистическия свят.
Днес можете да се разходите по Средиземноморското крайбрежие, да посетите Библиотека Александрина и да разгледате крепостта Кайтбей.
Александрия е особено подходяща за туристи, които искат да видят друга страна на египетската история — тази, в която древноегипетската, гръцката, римската и по-късната арабска култура се преплитат.
12. Червено море – Египет не е само история
След пирамидите и храмовете може да ви се прииска нещо съвсем различно.
Тогава идва ред на Червено море.
Хургада и Шарм ел-Шейх са сред най-популярните курорти, но основната причина много хора да ги посещават са не само плажовете.
Подводният свят на Червено море е истинската атракция.
Кораловите рифове, цветните риби и добрата видимост превръщат региона в едно от популярните места за гмуркане и шнорхелинг.
Официалният туристически портал на Египет поставя Червено море сред основните направления в страната, наред с Нил, Средиземноморието и пустинните райони.
13. Дахаб – по-спокойната страна на Синай
Ако не търсите голям курорт, Дахаб може да бъде по-интересна алтернатива.
Градът е известен със спокойната си атмосфера, морето, гмуркането и близостта до пустинни пейзажи.
Сред природните места около района е Blue Lagoon в защитената територия Абу Галум, която официалният туристически портал на Египет посочва сред интересните места за посещение.
Дахаб е особено подходящ за хора, които искат да комбинират море, спорт и пустиня.
14. Сива – оазисът, който изглежда като от друг свят
Ако искате да видите по-малко познат Египет, насочете се към оазиса Сива.
Разположен в западната пустиня близо до границата с Либия, Сива има съвсем различен характер от Кайро и Луксор.
Оазисът е известен с палмовите си горички, солените езера, пустинните пейзажи и местната култура.
Сред интересните места са останките на Шали, древният център на селището, както и различни извори и природни места.
Сива присъства и в предварителния списък на ЮНЕСКО за възможно бъдещо световно наследство.
Тук можете да комбинирате културно преживяване с пустинно приключение.
15. Фаюм – пустиня, езера и древна история
На сравнително малко разстояние от Кайро се намира оазисът Фаюм.
Районът е интересен заради комбинацията от зелени земеделски земи, пустиня, езера и археологически обекти.
Особено впечатляващ е Уади ал-Хитан – Долината на китовете, природен обект на ЮНЕСКО, където са открити фосили на древни китове.
Това е чудесен избор за туристи, които искат да видят нещо различно от стандартния маршрут с пирамиди и храмове.
Кога е най-добре да посетите Египет?
За разглеждане на древните паметници най-комфортни обикновено са по-хладните месеци, особено когато планирате много време на открито.
Луксор, Асуан и пустинните райони могат да бъдат изключително горещи през лятото. Затова при културно пътуване е разумно да планирате посещенията на храмовете рано сутрин.
За Червено море периодът може да бъде по-гъвкав, тъй като крайбрежният климат се различава от този във вътрешността.
Практически съвет: независимо от сезона носете вода, слънцезащита, шапка и удобни обувки. При посещение на храмове и некрополи трябва да сте готови за продължително ходене на открито.
Египет – много повече от пирамидите
Египет често е представян като страна на пирамидите и фараоните.
И това е напълно разбираемо – наследството на Древен Египет е едно от най-впечатляващите в човешката история.
Но съвременният Египет е много повече.
Той е Кайро с неговите шумни улици и исторически джамии, Нил с традиционните лодки, Луксор с храмовете, Асуан с нубийската култура, Червено море с кораловите рифове и пустинните оазиси, в които животът изглежда сякаш се движи по различен ритъм.
Точно това разнообразие превръща Египет в дестинация, към която можете да се връщате отново и отново.
Статия на Кристина Тенева
Снимки:Unsplash, Pixabay, Pexels