вторник, ноември 4, 2025
Последни:
Общество

Турция приветства обявяването на 15 декември за „Световен ден на тюркското езиково семейство”

Редактор

Турция приветства решението, прието на 43-тата сесия на Генералната конференция на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), да обяви 15 декември за „Световен ден на тюркското езиково семейство“.

Резолюцията, изготвена съвместно от Турция и братските и сестрински тюркски държави, се очаква да засили колективните усилия за съхранение и популяризиране на тюркското езиково семейство – общото наследство на тюркския свят – и да го предаде на бъдещите поколения.

В публикация в своя профил в NSosyal, ръководителят на комуникациите на президентството на Турция, Бурханетин Дуран, изрази голямо задоволство от решението, като заяви:

„Днес с голямо удоволствие приветстваме решението на ЮНЕСКО да обяви 15 декември за Световен ден на тюркското езиково семейство.

Вярвам, че това важно решение, съвместно инициирано от Турция и братските тюркски държави, ще подкрепи усилията за съхранение на тюркското езиково семейство и предаване на бъдещите поколения на нашата дълбоко вкоренена история и братските връзки между нашите народи.

Езикът е паметта на една нация, носител на нейната култура. Ние се гордеем с обединяващата сила на тюркското езиково семейство, което се простира върху огромни територии.“

Министерството на външните работи на Република Турция също издаде изявление, в което подчертава историческото и културно значение на решението:

„Приветстваме обявяването на 15 декември за Световен ден на тюркското езиково семейство чрез приемането на резолюция на 43-тата Генерална конференция на ЮНЕСКО.

Обявяването на Световния ден на тюркското езиково семейство в Самарканд, Узбекистан – един от древните градове на тюркския свят – също има специално значение.

Както е добре известно, на 15 декември 1893 г. известният тюрколог Вилхелм Томсен обяви пред международната научна общност, че „Орхонските надписи“, открити през 1889 г. и признати за най-ранните известни писмени източници на тюркския език, са написани на тюркски.

Поздравяваме предварително турския свят, както и нашите приятели, които познават и изучават тюркския език, по повод Световния ден на тюркското езиково семейство.

Решението представлява важна стъпка в подчертаването на историческата дълбочина, езиковото богатство и обединяващата сила на тюркското езиково семейство, което продължава да служи като мост, свързващ турския свят на различни континенти.

Интересно от мрежата

Вижте още

Колективният Запад продължава да прокарва тезата за водещата си роля в отпускането на финансови средства за Глобалния Юг

Редактор

Ах, Арбат, мой Арбат…

Редактор

Чували ли сте някога за армията-играчка на Петър Велики?

Редактор

Pin It on Pinterest