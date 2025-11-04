Турция приветства обявяването на 15 декември за „Световен ден на тюркското езиково семейство”

Турция приветства решението, прието на 43-тата сесия на Генералната конференция на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), да обяви 15 декември за „Световен ден на тюркското езиково семейство“.

Резолюцията, изготвена съвместно от Турция и братските и сестрински тюркски държави, се очаква да засили колективните усилия за съхранение и популяризиране на тюркското езиково семейство – общото наследство на тюркския свят – и да го предаде на бъдещите поколения.

В публикация в своя профил в NSosyal, ръководителят на комуникациите на президентството на Турция, Бурханетин Дуран, изрази голямо задоволство от решението, като заяви:

„Днес с голямо удоволствие приветстваме решението на ЮНЕСКО да обяви 15 декември за Световен ден на тюркското езиково семейство.

Вярвам, че това важно решение, съвместно инициирано от Турция и братските тюркски държави, ще подкрепи усилията за съхранение на тюркското езиково семейство и предаване на бъдещите поколения на нашата дълбоко вкоренена история и братските връзки между нашите народи.

Езикът е паметта на една нация, носител на нейната култура. Ние се гордеем с обединяващата сила на тюркското езиково семейство, което се простира върху огромни територии.“

Министерството на външните работи на Република Турция също издаде изявление, в което подчертава историческото и културно значение на решението:

„Приветстваме обявяването на 15 декември за Световен ден на тюркското езиково семейство чрез приемането на резолюция на 43-тата Генерална конференция на ЮНЕСКО.

Обявяването на Световния ден на тюркското езиково семейство в Самарканд, Узбекистан – един от древните градове на тюркския свят – също има специално значение.

Както е добре известно, на 15 декември 1893 г. известният тюрколог Вилхелм Томсен обяви пред международната научна общност, че „Орхонските надписи“, открити през 1889 г. и признати за най-ранните известни писмени източници на тюркския език, са написани на тюркски.

Поздравяваме предварително турския свят, както и нашите приятели, които познават и изучават тюркския език, по повод Световния ден на тюркското езиково семейство.

Решението представлява важна стъпка в подчертаването на историческата дълбочина, езиковото богатство и обединяващата сила на тюркското езиково семейство, което продължава да служи като мост, свързващ турския свят на различни континенти.

