Турция поема водеща роля в глобалната климатична дипломация като домакин на COP31

Ето обзор на процеса в пет ключови области — от това как функционира конференцията на ООН за климата до това какви изисквания би имало към Тюркийе като домакин.

Домакинството на Тюркийе на Конференцията на ООН за климатичните промени през 2026 г. (COP31) представлява важна стъпка както за международната ѝ разпознаваемост, така и за утвърждаването ѝ като ключов фактор в глобалната климатична дипломация.

На Конференцията на страните (COP) — годишната среща на 197-те държави, страни по Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (UNFCCC) — се договарят основните насоки на международната климатична политика. Там се вземат решения в области като намаляване на парниковите газове, адаптация, климатично финансиране и правилата за функциониране на въглеродните пазари.

На заседанията на COP се оформя и пътната карта за изпълнение на Парижкото споразумение, като приетите решения имат пряко отражение върху националните политики за климата.

В този контекст агенция „Анадолу“ представя процеса чрез пет ключови въпроса — от това как работи COP до конкретните отговорности на държавата-домакин.

Какво представлява COP?

COP е върховният орган за вземане на решения по Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата и се провежда ежегодно.

Представители на 197 държави се събират, за да отчетат напредъка и да договорят общи мерки срещу климатичните промени — от ограничаване на емисиите до механизми за загуби и щети.

На тези срещи се дооформят и правилата за изпълнение на Парижкото споразумение.

Какви са предимствата от домакинството?

Домакинството носи значителни дипломатически, икономически и екологични ползи.

Като домакин на COP, Тюркийе ще бъде в центъра на процесите по формиране на глобалната климатична политика и ще получи по-висока международна видимост.

Присъствието на десетки хиляди участници генерира сериозна икономическа активност в туризма, услугите, транспорта и настаняването.

Домакинството ускорява и вътрешните усилия за зелена трансформация — повишено внимание към възобновяемите енергийни проекти, устойчивото градско планиране и адаптацията към промените в климата.

Нараства и интересът на международните финансови институции и климатични фондове, което създава възможности за привличане на инвестиции в чиста енергия и зелени технологии.

Кои държави вече са били домакини?

От първата конференция през 1995 г. насам COP се провежда на различни континенти.

Сред знаковите домакинства са:

Берлин (COP1), Киото (COP3), Копенхаген (COP15), Париж (COP21), Глазгоу (COP26), Шарм ел-Шейх (COP27), Дубай (COP28), Баку (COP29) и Белем (COP30).

Тюркийе ще бъде домакин за първи път през 2026 г.

Какви отговорности носи домакинството?

Организацията на COP изисква мащабна подготовка — модерна инфраструктура за над 100 000 участници, конферентни зали, медийни центрове, зони за съпътстващи събития и високи стандарти за сигурност.

Държавата-домакин трябва да осигури спазването на критериите на ООН за устойчивост, включително управление на отпадъците и намаляване на въглеродния отпечатък.

Необходима е и сериозна дипломатическа координация, тъй като срещата привлича държавни и правителствени лидери, както и технически делегации от целия свят.

Какво означава за Тюркийе домакинството на COP31?

Тюркийе кандидатства съвместно с Австралия и на заседанието на COP30 в Белем беше определена като домакин на следващата конференция.

През 2026 г. представители на близо 200 държави ще се съберат в Тюркийе, за да обсъдят глобалните действия по климата.

Планира се Срещата на лидерите за COP31 да се проведе в Истанбул, а основните събития на COP31 — в Анталия.

Така страната ще се превърне в международен център на климатичната дипломация за две седмици, като очаквано ще привлече засилен интерес от инвеститори и климатични фондове.

Очаква се климатичната политика на Тюркийе, целите за намаляване на емисиите и програмите за зелена трансформация да бъдат представени като глобален пример.

