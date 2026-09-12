От впечатляващия монорелс, който преминава през сградите, до модерното метро, международното летище и високоскоростните влакове – разберете как най-лесно да се придвижвате в Чунцин.

Чунцин е един от най-впечатляващите градове в Китай не само заради огромните си размери, но и заради начина, по който е изграден върху хълмове, долини и речни тераси. Именно сложният релеф е превърнал транспорта в едно от най-интересните лица на града.

Тук метрото може да преминава през тунел, монорелсът да се движи високо над улиците, влаковете да изчезват между небостъргачите, а пътниците да сменят няколко различни вида транспорт в рамките на едно пътуване.

През 2026 г. Чунцин продължава активно да разширява транспортната си мрежа. В официалния план на града за 2026–2030 г. се предвижда развитие на голям високоскоростен железопътен възел, модернизиране на летищната инфраструктура и увеличаване на ролята на градския релсов транспорт.

В тази статия ще разгледаме как работи транспортът в Чунцин, кои са основните видове транспорт, как се стига от летището до центъра и как можете да използвате високоскоростните влакове за пътуване из Китай.

1. Защо транспортът в Чунцин е толкова необичаен?

На пръв поглед транспортът в Чунцин изглежда като този на всеки друг огромен азиатски мегаполис.

Но само няколко минути в града са достатъчни, за да разберете, че тук всичко е различно.

Чунцин е известен като „планинския град“, а улиците и кварталите са разположени на различни височини.

Това означава, че една метростанция може да се намира под земята, друга линия да преминава високо над града, а железопътна линия да се появи между жилищни блокове и небостъргачи.

Именно затова транспортът тук не е просто начин да стигнете от точка А до точка Б.

Самото пътуване е част от туристическото преживяване.

2. Метро в Чунцин – най-практичният начин за придвижване

За туристите градският релсов транспорт е един от най-добрите начини да се придвижват из Чунцин.

Системата включва метро и монорелсови линии и постоянно се разширява.

Официалният транспортен план на Чунцин за периода 2026–2030 г. предвижда допълнително увеличаване на дела на градския релсов транспорт в пътуванията в централната градска зона.

Това е логично решение за град с огромно население, сложен релеф и чести задръствания.

Защо метрото е удобно?

С него можете да достигнете до много от основните туристически райони, без да зависите от автомобилния трафик.

То е особено полезно за:

централните квартали;

Jiefangbei;

Chaotianmen;

районите около реките;

железопътните гари;

летището;

различни туристически и търговски зони.

3. Метро или монорелс?

Тук идва една от най-интересните особености.

В Чунцин думите „метро“ и „монорелс“ не означават едно и също нещо.

Градската железопътна система използва различни технологии според конкретния маршрут.

Някои линии са класическо метро, докато други използват монорелсови влакове, които се движат върху бетонна греда.

Това е особено впечатляващо за туристите, защото монорелсът често преминава високо над улиците.

4. Монорелсът – една от емблемите на Чунцин

Ако има един транспортен символ, който трябва да видите в Чунцин, това е монорелсът.

Градът е особено известен с монорелсовите линии, които преминават между жилищни сгради, над улиците и през сложния планински релеф.

Това е една от причините Чунцин да изглежда толкова футуристично.

5. Лицзъба – станцията, в която влакът преминава през сградата

Лицзъба (Liziba) е вероятно най-известната транспортна атракция в Чунцин.

Тук монорелсовият влак преминава през специално проектирана част от висока сграда.

Това не означава, че влакът случайно „минава през жилищен блок“.

Сградата и транспортната инфраструктура са проектирани като един общ архитектурен проект.

Точно тази сцена превръща Лицзъба в едно от най-популярните места за снимки в Чунцин.

Как да го видите?

Най-добрият вариант е да слезете на Liziba Station и да потърсите наблюдателната зона около станцията.

Можете да изчакате влака да премине през сградата и да направите снимка.

Но има и по-интересен вариант:

качете се на самия влак.

Така ще усетите какво е да преминете през тази необичайна транспортна конструкция отвътре.

6. Метро линия 2 – една от най-интересните линии за туристи

Линия 2 е особено интересна за туристите заради монорелсовия си характер и преминаването през различни градски райони.

Една от най-известните ѝ спирки е именно Liziba.

Ако сте в Чунцин за първи път и искате да изпитате местния транспорт като туристическо преживяване, кратко пътуване с монорелса е чудесен избор.

7. Летище Чунцин – Jiangbei International Airport

Основното въздушно транспортно средище на града е Chongqing Jiangbei International Airport.

То е ключов международен и вътрешен транспортен възел за региона.

Официалният транспортен план на Чунцин предвижда до 2030 г. годишният пътникопоток на летището да достигне 73,6 милиона пътници, спрямо около 50,09 милиона като отправна стойност в плана.

Това показва колко важна е ролята на летището за развитието на града.

8. Как да стигнете от летището до центъра?

За туристите най-практичният вариант обикновено е градският релсов транспорт, особено ако крайната ви точка е близо до подходяща станция.

Летището има директни връзки с градската транспортна система.

Важно е обаче да проверите точния терминал, защото летищният комплекс е голям, а връзките между терминалите и транспортните съоръжения са различни.

Към август 2026 г. например има временни промени при някои изходи на станция Jiangbei Airport Terminal 2 заради строителни работи по линия 10. Градските власти съобщават, че изход 6A е временно затворен от 10 август до 18 септември 2026 г., а изход 6B ще бъде затворен в периода 12 октомври – 20 ноември 2026 г.

Затова при пътуване през 2026 г. е добре да проверите актуалната информация непосредствено преди тръгване.

9. Летищният монорелс между терминалите

Една от най-интересните транспортни новости на летището е специалната автоматизирана монорелсова система за връзка между T3A и T3B.

Според информация на правителството на Чунцин това е специално разработена跨седяща монорелсова система за летищен транспорт. Планираното време за пътуване между T3A и T3B е само 140 секунди.

За туристите това е още един пример как Чунцин използва монорелсовата технология в градска и транспортна среда.

10. Високоскоростните влакове – най-добрият начин да продължите пътуването си из Китай

Ако Чунцин е само част от по-голямо пътуване из Китай, високоскоростният влак е един от най-добрите варианти за придвижване.

Градът е важен железопътен център за Югозападен Китай и има връзки към множество големи градове.

В актуалния план за транспортно развитие на Чунцин градът е определен като важен национален високоскоростен железопътен възел. Предвижда се изграждането на т.нар. „米“-образна високоскоростна железопътна мрежа и развитие на голям железопътен комплекс.

11. Основните железопътни гари в Чунцин

Според актуалния план на града основният железопътен възел включва четири главни станции:

Chongqing North Railway Station

Chongqing West Railway Station

Chongqing East Railway Station

Chongqing Railway Station

Към тях се добавят други важни високоскоростни железопътни възли, сред които Chongqing Science City Station, Shapingba Station и Jiangbei Airport Station.

Това е важно за туристите.

Не приемайте, че „гара Чунцин“ означава една-единствена централна гара.

Когато купувате билет, проверете внимателно от коя гара тръгва влакът.

12. Chongqing North – една от най-важните гари

Chongqing North Railway Station е един от основните железопътни възли на града.

Оттук тръгват високоскоростни влакове към различни части на Китай.

Гарата е важна за туристите, защото от нея можете да продължите към други големи градове без да използвате самолет.

Тя също е свързана с градската релсова система.

13. Chongqing West – друг ключов високоскоростен възел

Chongqing West Railway Station е друг огромен железопътен терминал.

Той е особено важен за високоскоростните връзки към западните и югозападните райони на Китай.

За туристите е важно да проверят гарата още при закупуването на билета.

Разстоянието между различните гари в Чунцин може да бъде значително, а градският трафик понякога е натоварен.

14. Chongqing East – новият голям железопътен център

Chongqing East Station е част от мащабното развитие на железопътната инфраструктура на града.

В официалната стратегия за 2026–2030 г. Chongqing East е включена сред четирите основни железопътни гари на града.

Развитието на тази гара е част от усилията Чунцин да се превърне в още по-силен национален транспортен център.

15. Високоскоростният влак срещу самолета

Когато планирате пътуване от Чунцин до друг китайски град, често ще трябва да избирате между самолет и високоскоростен влак.

Влакът има няколко сериозни предимства.

Гарата често е по-близо до града

За разлика от летището, железопътната гара обикновено е в рамките на градската транспортна система.

Не губите толкова време с летищни процедури

При високоскоростен влак процесът е различен от този на международен полет.

Можете да се насладите на пейзажа

При пътуване през Китай прозорецът на влака се превръща в своеобразен туристически екран.

Ще видите планини, тунели, мостове, реки и градове.

16. Как се купуват билети за влак?

Най-важното при китайските високоскоростни влакове е да проверите внимателно:

1. Гарата на тръгване

2. Гарата на пристигане

3. Номерът на влака

4. Часът

5. Името в билета

За международни туристи е особено важно данните в резервацията да съвпадат с документа за пътуване.

Преди пътуването проверявайте актуалните правила за закупуване на билети и идентификация.

17. Chongqing Rail Transit – транспортът като туристическа атракция

Едно от най-хубавите неща в Чунцин е, че не е нужно да търсите специална туристическа атракция.

Понякога просто трябва да се качите на влака.

Монорелсът ви дава възможност да видите града от необичайна височина.

От прозореца можете да наблюдавате:

жилищни блокове;

небостъргачи;

планински склонове;

мостове;

улици;

реки;

квартали на различни нива.

Това е транспорт, който буквално ви показва как е построен градът.

18. Новите линии продължават да променят транспортната карта

Транспортната система на Чунцин все още се развива бързо.

През 2026 г. официалните градски съобщения посочват, че 14 проекта за градски релсов транспорт са възобновили строителството, а няколко линии са в активна фаза на изграждане.

Сред тях е линия 15, която е проектирана като градска експресна линия със скорост до 140 км/ч.

Тя трябва да свързва важни райони, включително Jiangbei Airport и високоскоростни железопътни възли.

Това е особено интересно, защото показва посоката, в която се развива транспортът в града – по-бързи връзки между летище, железопътни гари и основни градски райони.

19. Има ли автобуси в Чунцин?

Да, автобусната мрежа е голяма и важна част от градския транспорт.

Но за турист, който посещава Чунцин за първи път, метрото и монорелсът обикновено са по-лесни за ориентация.

Автобусите са особено полезни за места, които не са непосредствено до станция на релсовия транспорт.

Те са добър вариант и за по-кратки разстояния в рамките на кварталите.

20. Таксита и приложения за превоз

Такситата са друг вариант, особено когато пътувате с багаж или сте група.

Но трябва да имате предвид една особеност:

разстоянието по картата не винаги означава кратко пътуване.

Заради хълмовете, мостовете, тунелите и сложната пътна мрежа маршрутът може да бъде много по-дълъг, отколкото изглежда.

При използване на приложения за превоз проверявайте точното местоположение на хотела или забележителността.

21. Как да стигнете до най-популярните забележителности?

Хунъя Дун

Най-практично е да използвате градския релсов транспорт и след това да продължите пеша.

Вечер районът е много натоварен, затова оставете време за ходене.

Лицзъба

Тук изборът е лесен – качете се на монорелса и слезте на Liziba Station.

Jiefangbei

Централната зона е добре свързана с метрото.

Цъцикоу

Метро връзката е удобен вариант за туристите.

Чаотянмън

До района можете да стигнете с градския релсов транспорт и след това да продължите пеша към речния бряг.

22. Транспортът в Чунцин и Google Maps

За туристи от Европа е важно да знаят, че не всички международни приложения и услуги работят по същия начин в Китай.

Затова е разумно предварително да подготвите:

офлайн карти;

адресите на хотелите на китайски;

имената на гарите на китайски;

снимки на билетите;

информация за местата, които ще посещавате.

Това може да ви спести много време.

25. Чунцин – град, в който транспортът е част от приключението

В много градове транспортът е просто средство да стигнете до забележителностите.

В Чунцин е различно.

Монорелсът, който преминава през сградите, метрото, което следва планинския релеф, високоскоростните влакове и огромното международно летище са част от самия характер на града.

Именно това прави Чунцин толкова интересен за туристите.

Можете да започнете деня със сутрешно пътуване с метро, да се качите на монорелс, да видите как влакът преминава през Liziba, след това да стигнете до речния бряг и вечерта да наблюдавате осветения Хунъя Дун.

А ако имате повече време, високоскоростният влак или круизът по Яндзъ ще ви позволят да продължите приключението извън града.

Статия на Кристина Тенева

Снимки: Unsplash, Pixabay, Pixels