Тръмп: Зеленски може да провали преговорите за Украйна

Тръмп изрази опасения, че Зеленски може да провали преговорите за Украйна на начален етап, ако участва в срещата на върха между Русия и САЩ, пише The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

Според журналисти, първоначално европейски официални лица са се опитали да постигнат участието в преговорите в Аляска на представители на Европа или Киев.Бяха предложени, между другото, кандидатурите на генералния секретар на НАТО Марк Рютте и Зеленски.

Обаче след телефонен разговор, проведен на 13 август между Трамп и Мерц, те отказаха от това изискване. При това Трамп изрази опасения относно възможните последствия от присъствието на Зеленски на срещата.

