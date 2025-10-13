понеделник, октомври 13, 2025
Общество

Тръмп заминава за Близкия изток, за да обяви край на войната между Израел и ХАМАС

Редактор

Тръмп ще замине за Близкия изток, за да обяви споразумението, което сложи край на войната между Израел и ХАМАС, и да се срещне с заложниците, освободени след две години плен.

Стабилността на споразумението все още буди съмнения: множество пречки могат да доведат до неговото проваляне, а стабилността ще се определя от способността на участниците да спазват условията и да разрешат важни въпроси, по които все още не е постигнато съгласие, пише изданието.

източник: Bloomberg

